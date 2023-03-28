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جواهر

وفاة نجل مدونة مصرية والمتابعون يربطون الحادث بالحسد!

جواهر الشروق
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وفاة نجل مدونة مصرية والمتابعون يربطون الحادث بالحسد!
إنستغرام البلوجر
الطفل راكان ابن المدونة المصرية ديانا محمد

أثارت وفاة نجل مدونة مصرية شهيرة تعاطفا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ربطوا الحادث الذي تعرّض له بالحسد.

ونشر الحساب الشخصي بـ الـ “بلوجر” ديانا محمد، على انستغرام، خبر وفاة الطفل راكان بعد تعرضه لحادث مرور قبل أيام ودخوله العناية المركزة.

وكتبت ديانا على حسابها: “إنا لله وإنا اليه راجعـون.. انتقل الى رحمة الله الطفل راكان عبدالله كنعان.. دعواتكم بالصبر”.

وكانت الـ “البلوجر” الشهيرة قد طلبت من متابعيها على إنستغرام بالدعاء لابنها بعد الحادث الأليم الذي تعرض له، حسب موقع “صدى البلد” المصري.

وقالت ديانا محمد خلال مقطع فيديو على حسابها: “أرجو الدعاء لـ “راكان” ابني، دهسته سيارة وحالته خطيرة وقلبه توقف ثم عاد للنبض، وهو حاليا في غرفة العناية المركزة بين الحياة والموت”.

وظهرت المدونة المصرية إلى جانب طفلها الذي لم يتجاوز 3 سنوات في المستشفى وهي في حالة انهيار تام بسبب حالته السيئة.

وأثار هذا الخبر تضامنا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا له بالنجاة، لكنه فارق الحياة فجر الأحد.

وربط بعض المتابعين، وفاة الطفل بالحسد خاصة وأنه كان يظهر مع والدته في العديد من فيديوهاتها وصورها.

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