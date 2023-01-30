“وفاق سطيف سيكون أقوى في مرحلة الإياب”

بفضل صفقة تحويل قندوسي للأهلي المصري، سرار يؤكد:

أكد عبد الحكيم سرار، رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف أن “الوفاق” سيكون أقوى خلال مرحلة الإياب، وهذا بفضل صفقة تحويل قندوسي للأهلي المصري التي ستنعش خزينة النادي بمبلغ مليون دولار.

وأوضح سرار، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الفريق بحي بومرشي وسط مدينة سطيف بحضور المدير العام إبراهيم العرباوي وعضو المكتب المسير الدولي السابق عمار برناوي و محامي الفريق، أن وفاق سطيف سيكون أقوى خلال مرحلة العودة من البطولة الوطنية، مؤكدا:”إننا نسعى في الفترة المتبقية من مرحلة التحويلات الشتوية الجارية إلى انتداب 5 لاعبين جدد”، مشيرا إلى أن 3 منهم مؤكدين و هم الآن تحت تصرف الفريق. و يتعلق الأمر- يقول سرار- بالظهير الأيسر القادم من الولايات المتحدة الأمريكية سامي لغديري ومتوسط الميدان حسام الدين واسيني القادم من شلغوم العيد و المهاجم الكاميروني إينو نكامبي الذي أمضى إلكترونيا مع الوفاق في انتظار وصوله إلى سطيف قادما من البطولة المكسيكية.

وفي ذات السياق أفاد سرار بأن تسريح النيجيري قودوين شيكا في وقت سابق و الكاميروني وابيو ديفال اليوم سيسمح للفريق بانتداب ما مجموعه 5 لاعبين جدد و بالتالي “سنسعى إلى ضم لاعبين اثنين آخرين (مهاجم و متوسط ميدان) وهو ما سيجعلنا دون شك أقوى في مرحلة الإياب “قال سرار.

و فيما يتعلق بتحويل اللاعب أحمد قندوسي إلى نادي القرن الأهلي المصري كشف سرار بأن قيمة تحويله قدرت ب 1 مليون دولار، مشيرا إلى أنه اختار أحسن عرض للاعب حيث بإمكانه تطوير قدراته، متمنيا لقندوسي التوفيق مع فريقه الجديد.