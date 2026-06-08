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الجزائر
تقدم ملحوظ في تجسيد المشروع الفلاحي المتخصص:

وفد إيطالي يعاين مركز “أنريكو ماتي” في سيدي بلعباس

زواوية. ق
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وفد إيطالي يعاين مركز “أنريكو ماتي” في سيدي بلعباس
ح.م
تعبيرية

يعرف تجسيد المشروع الإيطالي- الجزائري “أنريكو ماتي”، بولاية سيدي بلعباس، تقدما ملحوظا، وهو الأمر الذي أكده مسؤول النشاطات بجامعة “توسيا” الإيطالية، خلال معاينته لمدى تقدم أشغال تهيئة وتجهيز المركز الذي سيحتضن هذا المشروع، وكان سابقا مقرا للمعهد الفلاحي لتربية الحيوانات، إذ من المنتظر أن يدخل حيز الخدمة في القريب العاجل.
وقد حلّ، الأحد، ستيفانو فالي، مسؤول النشاطات بجامعة “توسيا” الإيطالية، قصد الإطلاع ميدانيا، على مدى تقدم أشغال ترميم، تهيئة وتجهيز مركز التكوين، البحث والابتكار “أنريكو ماتي”، المتخصص في المجال الفلاحي، أين أبدى الوافد الإيطالي ارتياحه من نوعية الأشغال المنجزة لحد الساعة، خاصة بعد زيارته لكافة مصالح هذا الصرح العلمي، بما فيها المخابر العلمية والتقنية، المصالح البيداغوجية، قاعات التدريس والمدرجات، إلى جانب مختلف الفضاءات المخصصة لاستقبال المتربصين والباحثين.
وقد سبق هذه الزيارة الميدانية تنظيم يوم دراسي دولي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، عقده ممثلون عن معهد العلوم الفلاحية بجامعة “الجيلالي اليابس”، مع نظرائهم بجامعة “توسيا”، قصد وضعهم في صورة المنجزات المحققة لهذه الساعة، ناهيك عن التعريف ببنود الاتفاقية المبرمة بين الجامعة الجزائرية “جيلالي اليابس”، وبين نظيرتها “توسيا” الإيطالية.
ويعد هذا التعاون في المجال الفلاحي، عبر استحداث مركز متخصص في تطوير المجال الفلاحي وكذا تكوين المكونين، الأول من نوعه على المستوى الوطني، والإفريقي، إذ من شأن تجسيده على أرض الواقع تحويل مدينة سيدي بلعباس، إلى قبلة للباحثين المبتكرين، وكذا الراغبين منهم في التكوين، في مجال أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الزراعي. ولأجل إنجاح هذا المشروع، خصصت السلطات المحلية لولاية سيدي بلعباس المعهد الفلاحي لتربية الحيوانات، لاحتضان هذا الصرح العلمي، حيث تتم إعادة تهيئة مرافقه، بينما سيتكفل الجانب الإيطالي بتجهيزه بأحدث المعدات، ناهيك عن ضمان تكوين الباحثين، في أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الفلاحي.
ومن المنتظر أن يتم استغلال مركز “أنريكو ماتي”، في أجل أقصاه 24 شهرا، إلا أن تقدم أشغال التهيئة والتجهيز، من شأنها تقليص هذه المدة، في حال استمرارها بنفس الوتيرة.

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