وفد جزائري من 30 رجل أعمال يطيرون إلى أمريكا.. وهذه التفاصيل!

للمشاركة في قمة ميريلاند ... وتنسيق لتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي:

يشارك وفد اقتصادي جزائري رفيع في قمة اختيار الولايات المتحدة للاستثمار”سيليكت يو إس إي” (Select USA Investment Summit 2026) أحد أبرز مواعيد جذب الاستثمار في الولايات المتحدة ويضم الوفد نحو 30 رئيس مؤسسة ومجمعات كبرى بقيادة كمال مولى، إلى جانب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ما يعكس تمثيلا قويا للاقتصاد الوطني ويصنّف الوفد الجزائري ضمن أهم الوفود المشاركة واحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، مع تأثير إيجابي على صورة الجزائر كوجهة استثمارية.

وحسب بيان لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تلقت “الشروق” نسخة منه، يُنظم المجلس، بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر وبدعم من التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن، زيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتكون البعثة من نحو ثلاثين رئيس مؤسسة ومجمعات كبرى تنشط في مختلف القطاعات، إضافة إلى مشاركة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في خطوة تعكس تنوع النسيج الاقتصادي الوطني ورغبة في توسيع حضوره دوليًا.

وتندرج هذه المهمة في إطار مشاركة الجزائر في القمة التي بادر بها القسم التجاري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، والمقررة من 3 إلى 6 ماي 2026 بولاية ميريلاند، حيث تهدف هذه القمة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الجزائرية الأمريكية وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار.

وسيُتاح لوفد شركات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بقيادة رئيسه كمال مولى، فرصة التبادل المباشر مع الفاعلين الاقتصاديين الأمريكيين، من شركات وهيئات ترقية الاستثمار والتجارة، لبحث فرص تطوير شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تتعزز هذه المهمة بالحضور النشط طوال فترة القمة للقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، مارك شابيرو، بما يعكس أهمية هذا الحدث في أجندة التعاون الثنائي.



وتُعد هذه المشاركة النوعية الثانية بعد دورة 2025، حيث يشهد الوفد الجزائري في نسخة 2026 احتلال المرتبة الأولى بين جميع دول شمال إفريقيا، وتصنيفه ضمن أهم الوفود الحاضرة في هذه القمة الدولية، وهو ما يعكس الديناميكية التي يعرفها الحضور الاقتصادي الجزائري في المحافل الدولية.

وأشار المصدر إلى أن هذا الحضور القوي كان له تأثير إيجابي للغاية على مختلف الفاعلين الاقتصاديين المشاركين في هذا الحدث، بما يعزز صورة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة.

وفي السياق ذاته، حرص مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومصالح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر على تهيئة كافة ظروف نجاح هذه المهمة، من خلال ضمان تمثيل واسع لمختلف مكونات الاقتصاد الوطني.

كما تم التخطيط لعقد العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في واشنطن، حيث ستتناول هذه اللقاءات سبل ووسائل توحيد وتطوير التبادلات الاقتصادية بين شركات البلدين، وفتح مجالات تعاون جديدة.

وسيتطرق ممثلو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري خلال هذه الاجتماعات إلى الجوانب المرتبطة بترقية وجهة الجزائر للاستثمار، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتحديث الأطر المنظمة للأنشطة الاقتصادية، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحضور النوعي للوفد الجزائري في نسخة 2026 من القمة، إلى جانب اللقاءات الثنائية المبرمجة في واشنطن، يمثل فرصة حقيقية للمؤسسات والهيئات الاقتصادية الجزائرية لتقديم رؤية شاملة حول إمكانات البلاد، وتعزيز امتداد السياسات العمومية التي تقودها السلطات العليا في مختلف القطاعات الاستراتيجية.