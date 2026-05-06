وفد رجال أعمال جزائريين يبحث تعزيز الاستثمارات مع مسؤولين أمريكيين

خلال قمة “سلكت يو إس إيه”

بحث وفد من رؤساء المؤسسات الجزائرية، خلال مشاركته في قمة الاستثمار “سلكت يو إس إيه”، مع نائب كاتب الدولة الأمريكي كريستوفر لاندو، سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار بين الجزائر والولايات المتحدة، حسب بيان لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وجرت المحادثات أمس الثلاثاء بحضور سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة صبري بوقادوم، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر مارك شابيرو، فيما ترأس الوفد الجزائري كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن ارتياحه لمستوى المشاركة الجزائرية في القمة، مشيدًا بأهمية الوفد الحاضر، كما أبدى رضاه عن نتائج زيارته الأخيرة إلى الجزائر، التي التقى خلالها برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكداً رغبته في تطوير التعاون الثنائي.

من جانبه، استعرض الوفد الجزائري فرص الاستثمار المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الإمكانات الاقتصادية العالية والمحتوى التكنولوجي المتقدم، على غرار الطاقة، والفلاحة، وإنتاج المواد الأولية للصناعة الصيدلانية، والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى قطاع المناجم في ظل القانون الجديد المنظم له.

كما عبّر الوفد عن تطلعه إلى تعزيز حضور الشركات الأمريكية في السوق الجزائرية، من خلال تنويع استثماراتها والمشاركة في المشاريع المهيكلة الكبرى الجاري تنفيذها.

وفي سياق متصل، التقى الوفد الجزائري، خلال اليوم الثالث من زيارته إلى الولايات المتحدة، بحاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت، بحضور عدد من المسؤولين السامين، حيث تناولت المحادثات المقومات الاقتصادية للولاية، ومناخ الاستثمار في الجزائر، وفرص الشراكة الممكنة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها في هذه الولاية.