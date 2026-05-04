وفد رجال الأعمال الجزائري يحظى بلقاء خاص مع مديرة قمة أمريكا للاستثمار

انطلاق الفعاليات بحضور 5000 مشارك من 100 دولة ووزير التجارة الأمريكي:

انطلقت الاثنين فعاليات قمة الاستثمار “سلكت يو أس أي 2026″، وسط حضور دولي واسع تجاوز 5000 مشارك من نحو 100 دولة، حيث شارك وفد جزائري يقوده كمال مولى، بحضور رسمي يضم أيضا سفير الجزائر لدى أمريكا صبري بوقادوم، في حدث اقتصادي دولي شهد لقاءات مباشرة مع مسؤولين أمريكيين ومناقشة فرص شراكات مع مؤسسات اقتصادية من عدة ولايات، في إطار سعي الجزائر لتعزيز حضورها الاستثماري في هذا الموعد العالمي.

وحسب بيان لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تلقت “الشروق” نسخة منه، انطلقت فعاليات قمة الاستثمار “سلكت يو أس أي 2026” يوم 4 ماي، بمركز المؤتمرات “غايلورد ناشيونال ريزورت” بولاية ميريلاند، بمشاركة واسعة فاقت 5000 مشارك من نحو مائة دولة، وبحضور مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، يتقدمهم وزير التجارة.

وشارك الوفد الجزائري في هذا الحدث الاقتصادي الدولي برئاسة كمال مولى، رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، إلى جانب صبري بوقادوم، سفير الجزائر بواشنطن، ومارك شابيرو.

وأوضح البيان أن الوفد الجزائري حظي باستقبال خاص من طرف كيلي كولديرون، المديرة العامة للقمة، التي أشادت بالحضور اللافت للشركات الجزائرية، معبرة عن ارتياحها لمشاركة الجزائر المنتظمة في هذا الموعد الاستثماري العالمي، ومؤكدة على أهمية استغلال هذه المشاركة لتطوير مشاريع مشتركة مع الشركات الأمريكية.

وفي إطار اللقاءات الثنائية، أجرى الوفد الجزائري محادثات مع مات ماير، حيث تم التركيز على سبل تعزيز التقارب بين مؤسسات ولاية ديلاوير والشركات الجزائرية، بما يفضي إلى تجسيد شراكات اقتصادية واعدة.

كما ثمّن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري المرافقة “الفعالة والعملياتية” التي قدمها كل من سفير الجزائر بواشنطن والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالجزائر، في تسهيل ربط الوفد الجزائري بمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وأكد البيان أن الوفد الجزائري سيشارك بفعالية في مختلف أشغال قمة “سلكت يو أس أي 2026″، مع التركيز على تعزيز صورة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة لدى كبار صناع القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة.

