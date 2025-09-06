وفد صيني من مقاطعة “تشونغتشينغ” يزور عنابة

لتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي

حل وفد رسمي رفيع المستوى من مقاطعة تشونغتشينغ الصينية، يوم أمس الجمعة، بولاية عنابة في إطار تفعيل اتفاقية التوأمة المبرمة بين الجانبين، وذلك بدعوة من والي الولاية عبد القادر جلاوي وبحضور إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وحسب بيان للولاية، قاد عمدة المقاطعة الصينية الوفد خلال جولة سياحية لاكتشاف أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية بعنابة، شملت شاطئي رزقي رشيد وريزي عمر، منطقة رأس الحمراء، ساحة الثورة، المتحف والموقع الأثري هيبون، إضافة إلى كنيسة القديس أوغستين، حيث اطلع على المقومات السياحية والثقافية التي تزخر بها الولاية وما يمكن أن تشكله من جاذب لتطوير القطاع السياحي.

وفي شق التعاون الاقتصادي، زار الوفد مؤسسة الجزائرية للصلب (مركب سيدار الحجار سابقًا) ومؤسسة فرتيال التابعة لمجمع أسمدال، أين تلقى عروضًا تعريفية حول نشاطاتهما الصناعية والإمكانيات الاقتصادية المتوفرة، مع بحث فرص الاستفادة من الخبرات في مجال حماية البيئة الصناعية والحفاظ على المحيط الطبيعي، إلى جانب استكشاف سبل تعزيز التعاون الصناعي والتنمية الاقتصادية بين الجانبين.