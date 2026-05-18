وفد نيجري يشيد بخبرة سوناطراك وقدراتها في دعم المشاريع النفطية بإفريقيا

أشاد رئيس وفد الخبراء والمهندسين من وزارة البترول بجمهورية النيجر، أمادو حسن، بالخبرة التقنية والقدرات التي يمتلكها مجمع سوناطراك، مؤكداً أنها تؤهله للمساهمة في تطوير قطاع المحروقات بالنيجر ومرافقة مشاريعها النفطية، معتبراً المجمع “شركة إفريقية بامتياز” و”مصدر فخر للقارة” بفضل دوره في تطوير الكفاءات والخبرات بالدول الإفريقية.

وأوضح أمادو، وهو مهندس جيوفيزيائي بترولي ومنسق وحدة إدارة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، في تصريح صحفي نقلته “وأج” على هامش زيارة وفد من خبراء ومهندسي وزارة البترول النيجرية إلى حاسي مسعود، أن سوناطراك “بفضل خبرتها واحترافيتها تساهم بشكل كبير في تعزيز فخر وكرامة إفريقيا، وما يمكن للقارة تحقيقه في مجال استغلال وتثمين المحروقات”.

وتندرج هذه الزيارة، التي تختتم غداً، ضمن برنامج زيارة عمل يؤديها الوفد النيجري إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 18 ماي الجاري، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف تبادل الخبرات في مجال الطاقة والمحروقات.

وأشار المسؤول النيجري إلى أن جلسات العمل التي جمعت الوفد بمسؤولي وخبراء مختلف هياكل سوناطراك مكنت الجانب النيجري من الاطلاع على إمكانات وخبرات يمكن الاستفادة منها في إنجاز مشاريع بقطاع المحروقات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء مخبر لتحليل المنتجات النفطية، وبناء وتشغيل مكتبة عينات صخرية وقاعدة بيانات نفطية بالنيجر.

كما أعرب عن رغبة بلاده في توسيع التعاون مع فروع مجمع سوناطراك، خاصة المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار، من خلال الاستفادة من خبرتها في خدمات الآبار وتسيير المخلفات النفطية، على غرار نفايات الحفر والرمال الملوثة.

وخلال اليوم الثاني من زيارة الوفد إلى حاسي مسعود، تنقل أعضاؤه إلى مقر المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار، حيث تلقوا شروحات حول تاريخ المؤسسة وقدراتها التقنية، إضافة إلى منظومة التكوين والمركز الخاص بمراقبة العمليات على مستوى الآبار عن بعد وفي الوقت الآني.

كما اطلع الوفد على سير الأشغال بورشات تركيب المعدات الثقيلة، ووقف على مستوى تحكم المهندسين الجزائريين في مختلف العمليات التقنية، قبل زيارة المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار.

وكان الوفد النيجري قد زار، السبت، مديرية المخابر ومخزن العينات الصخرية المركزي، ومدرسة المؤسسة الوطنية للتنقيب “إينافور”، إلى جانب ورشات صيانة معدات الحفر، كما تنقل إلى موقع بئر قيد الحفر، حيث تابع مراحل العمليات الهندسية وتقنيات الإشراف والتحكم المعتمدة من طرف فرق “إينافور”.

وسبق للوفد أن أجرى زيارة إلى ولاية بومرداس استمرت ثلاثة أيام، اطلع خلالها على قدرات عدد من الهيئات التابعة لمجمع سوناطراك، من بينها الشركة الوطنية للهندسة والبناء، ومركز معالجة البيانات الزلزالية، والمعهد الجزائري للبترول.