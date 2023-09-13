وقفة احتجاجية للمخبريين الخواص أمام وزارة الصحة

رئيس ديوان سايحي يتعهد بمتابعة الانشغال

نظم العشرات من أصحاب مخابر التحاليل البيولوجية الخواص وقفة احتجاجية، صباح الأربعاء، أمام مقر وزارة الصحة، رفضا لتعليمات الوزارة تخص النشاط المخبري.

وحسب بيان صادر عن منظمتين تمثلان المهنيين المخبريين، وهما الجمعية الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية (السلام) والجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية (ألام)، فقد تلقى هؤلاء بدهشة كبيرة التعليمة رقم 10 بتاريخ 11/09/2023، والصادرة عن مصالح وزارة الصحة، ولكنها، وفق المصدر، تتنصل وتتعارض مع التعليمات رقم 2 (MSPRH/DGSSR/DSSP/MDSP) المؤرخة في 4 أفريل 2021.

وأوضح بيان المنظمتين أن هذه التعليمات، التي لا تستند إلى أي أساس قانوني، تتعارض تماما مع قانون الصحة رقم 18/11 المؤرخ 2 جويلية 2018، ولا سيما المواد: 251، 252، 253.

وحسب النقابتين، فإن ما يبدو هو السماح بالممارسة غير القانونية لإجراء التحاليل الطبية داخل الصيدليات في حالة عدم وجود موافقة لهذا الغرض وخاصة تأهيل المعنيين، مما يشكل سابقة خطيرة، سيكون لها بلا شك أثر في تعريض صحة المواطنين للخطر.

وبعد استنفاد كافة سبل الاستئناف وأمام الصمت واللامبالاة التي واجهتهم بها الوصاية، فإن هؤلاء المخبريين الخواص يناشدون السلطات العليا في البلاد ويطالبونها بالتدخل من أجل وضع حد لهذه الوضعية، والتي وصفوها بـ”الفوضى التي لم يسبق لها مثيل في نظامنا الصحي، لأنها تتعارض مع الصحة العامة”..

وذكر مصدر حضر الاحتجاج لـ”الشروق” أن زملاءه لم يتمكنوا من مقابلة وزير القطاع المتواجد بالأراضي الليبية في إطار تقديم المساعدات الإنسانية، بينما تم استقبال ممثلين عنهم من قبل رئيس ديوانه، والذي وعد بترتيب لقاء لاحق مع عبد الحق سايحي للنظر في المشكل المطروح.

بالمقابل، أكد المصدر أن كافة المخبريين الخواص متمسكون بمطلبهم المشروع ويتوعدون بتصعيد الاحتجاج في حال استمرار التجاهل، على حد تعبيره.