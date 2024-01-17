وكالتان جديدتان لبنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا

يستعد بنك الاتحاد الجزائري (Algerian Union Bank) في موريتانيا، وهو أول بنك جزائري في الخارج، لفتح وكالتين جديديتن خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وقال المدير العام للبنك مروان عليان لوكالة الأنباء الجزائرية، إن “نهاية سنة 2023 شهدت الانطلاق الفعلي لبنك الاتحاد الجزائري، من خلال افتتاح أول وكالة بنواكشوط”.

مضيفا:”سنة 2024 ستكون للاستمرارية على نفس النهج، من خلال افتتاح وكالات أخرى. واحدة منها بمدينة نواذيبو، ستفتتح شهر فيفري الداخل”.

“حيث اتخذت كل الإجراءات مع السلطات المالية في موريتانيا، على غرار البنك المركزي الموريتاني”، يضيف المسؤول ذاته.

كما أكد عليان أن بنك الاتحاد الجزائري يخطط لإنشاء وكالة ثانية في الزويرات شمالي البلاد. مشيرا إلى أنه تم إجراء عدّة زيارات لهذه المدينة قصد اختيار المقر الخاص بالوكالة بالجديدة.

وتساهم في رأسمال بنك الاتحاد الجزائري المقدر بـ 50 مليون دولار، عدّة بنوك عمومية هي القرض الشعبي الجزائري (40 بالمائة)، والبنك الوطني الجزائري (20 بالمائة)، والبنك الخارجي الجزائري (20 بالمائة)، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (20 بالمائة).