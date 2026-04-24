وليد صادي يعزي في وفاة الرئيس الأسبق لـ”الفاف” محمد مكيراش

تقدم رئيس “الفاف” وليد صادي، بتعازيه الخالصة إثر وفاة الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد مكيراش.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، نبأ وفاة الرئيس الأسبق للفاف ‘من أفريل 1986 إلى جويلية 1987’، المرحوم محمد مكيراش”.

وجاء في الرسالة أيضا: “بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحاد، باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفدرالي، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد، راجين من المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.