وهران: إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية وتوقيف 67 شخصا من جنسية مغربية

تمكن عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك هيكل تنظيمي لشبكة إجرامية عابرة للحدود، تنشط في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وفقا لما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت 2 ماي.

وأسفرت العملية عن توقيف 77 شخصا، من بينهم 10 مدبرين و67 رعية من جنسية مغربية، قدموا جميعا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.

وحسب ذات المصدر، أفضت التحريات التي باشرها عناصر المقاطعة تحت إشراف النيابة المختصة، إلى تحديد هوية مدبري الرحلات والنهج الإجرامي المتبع في عمليات التجميع والنقل.

وقد كُللت الأبحاث بتوقيف 3 مدبرين و51 مغربياً كانوا على متن مركبات وحافلة في طريقهم إلى نقطة الانطلاق بأحد شواطئ الولاية.

وبعد تنفيذ مداهمة لأحد المساكن المستغلة لإيواء المرشحين للهجرة من توقيف 7 مدبرين آخرين و16 مغربيا.

كما أفضت العملية إلى ضبط واسترجاع مبالغ مالية قدرها 1400 يورو و1080 درهما مغربيا، ومنظاري ميدان، بالإضافة إلى 10 مركبات من مختلف الأصناف كانت تُستخدم في تنقلات أفراد الشبكة.