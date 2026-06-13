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الجزائر

وهران: الإطاحة بمزور وحجز 21 ختما مقلدا ومعدات للتزوير

الشروق أونلاين
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وهران: الإطاحة بمزور وحجز 21 ختما مقلدا ومعدات للتزوير

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري 8 بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط مزور تورط في قضايا التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية ومحررات مصرفية وتجارية باستعمال أختام مقلدة لهيئات ومؤسسات عمومية، المشتبه فيه مسبوق قضائي، وذلك في إطار محاربة الجرائم الماسة بالممتلكات.

ووفق ما أفاد به بيان لشرطة وهران “جاءت بعد التحريات المعمقة التي باشرها عناصر ذات المصلحة على خلفية استغلال معلومات مفادها تواجد الشخص بأحد المنازل يستغل مسكنه مباشرة نشاطه المشبوه، ليتم بعد التنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا من توقيفه.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية مكنت من ضبط 21 ختم وطوابع مقلدة لهيئات ومؤسسات عمومية وإدارية، 03 وحدات مركزية، 03 شاشات حاسوب، 02 طابعة سكانير، 06 فلاش ديسك بالإضافة إلى معدات مكتبة ووثائق إدارية تستخدم في عملية التزوير.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة في قضية الحال.

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