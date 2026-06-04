وهران: وضع مشروع تحويل المياه من واد تليلات إلى طفراوي حيّز الخدمة

أشرف وزير الري لوناس بوزقزة يوم الخميس، على وضع مشروع تحويل المياه من واد تليلات إلى بلدية طفراوي، حيّز الخدمة.

ويهدف المشروع إلى تزويد المجمّعات السكنية والمنطقة الصناعية في بلدية طفراوي بمياه الشرب، انطلاقا من محطة المقطع ببلدية واد تليلات.

وسيسمح المشروع حسب ما ذكره بيان لولاية وهران بـ”تخفيف العبء عن ساكنة المنطقة. ووضع حدّ لمشكل التزود بالمياه لفائدة المواطنين والمنطقة الصناعية”.

ويأتي إنجاز هذا المشروع “في إطار تحسين الخدمة العمومية للمياه، ودعم التزويد المنتظم بهذه المادة الحيوية. خاصة بالمناطق ذات الطلب المتزايد”، يشير البيان.