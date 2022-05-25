ويست هام الإنجليزي يضع بن رحمة للبيع!

بسبب مشاكله مع المدرب مويس

وضعت إدارة نادي ويست هام الإنجليزي، الدولي الجزائري السعيد بن رحمة، ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع هذه الصائفة، حيث تسعى للتخلص منه، وهذا بسبب المشاكل الكثيرة التي وقعت بينه وبين المسؤول الأول عن العارضة الفنية في النادي، المدرب ديفيد مويس.

كشفت تقارير إعلامية انجليزية، عن رغبة إدارة ويست هام الإنجليزي في بيع الدولي الجزائري السعيد بن رحمة خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي، حيث أبدت نيتها في دراسة كل العروض التي تصل اللاعب من مختلف الأندية، سواء الناشطة في انجلترا أو خارجها بالتشاور مع وكيل أعمال اللاعب من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يقضي برحيل اللاعب عن نادي “المطارق” هذه الصائفة.

وجاء ذلك، بعد خروج اللاعب من حسابات المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، في المباريات الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز “البريمرليغ”، حيث بات الدولي الجزائري احتياطيا بعد أن بدأ الموسم بقوة كأحد العناصر الفعالة والمراهن عليها في تشكيلة ويست هام، كما سبق لابن “بطيوة” وأن احتج على قرار استبداله في مواجهة نيوكاسل، ما جعل العلاقة تتدهور أكثر بينه وبين ومدربه.

ويرتبط سعيد بن رحمة صاحب 26 سنة، مع نادي وست هام الإنجليزي بعقد، يمتد إلى غاية في صيف 2026، بعد أن فعل النادي الانجليزي خاصية الشراء في جانفي 2021 مقابل 22 مليون يورو، بعد أن كان اللاعب قد وقع في أكتوبر 2020 قادما من نادي بريتنفورد، الذي كان وقتها ينشط في دوري الدرجة الأولى الانجليزي “تشامبيونشيب”.

وشارك بن رحمة مع “الهامرز” في 48 مواجهة مع هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل 11 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويرتقب أن يكون بن رحمة حاضرا في قائمة مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، تحسبا لمواجهتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2023 أمام أوغندا وتنزانيا على التوالي، الأولى بملعب وهران الجديد والثانية بملعب العاصمة دار السلام يوم 4 و8 جوان.

وعلى غرار ويست هام، لم يتمكن بن رحمة لحد كتابة هذه الأسطر من فرض نفسه في “الخضر”، بسبب التألق المتواصل لجناح بريست الفرنسي يوسف بلايلي، الذي يبقى الرقم واحد في الجهة اليمنى من هجوم المنتخب الوطني.