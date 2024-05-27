ياسين براهيمي ثاني أحسن لاعب في الدوري القطري

جائزة الأفضل نالها أكرم عفيف

احتل الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، المرتبة الثانية في جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري، للموسم الكروي المنصرم، خلال الحفل الذي نظمته مؤسسة الدوري، بمركز قطر للمؤتمرات في العاصمة الدوحة.

ونجح براهيمي في قيادة الغرافة، لتحقيق المركز الثالث في الدوري القطري، بفضل مساهمته في تسجيل 30 هدفا، حيث أمضى لوحده 21 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة، منصبا نفسه النجم الأول في فريقه.

أما جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري الممتاز لكرة القدم، فنالها لاعب السد وزميل بغداد بونجاح، أكرم عفيف، وقاد فريقَه السد للتتويج بلقب الدوري بتسجيله 26 هدفاً وصناعته 11 هدفاً، خلال 22 مباراة خاضها مع الفريق موسم 2023–2024. واحتل المهاجم البرازيلي روجر غيديس، لاعب فريق الريان، المرتبة الثالثة.

ونال المدير الفني البرتغالي، بيدرو مارتينيز، مدرب نادي الغرافة، جائزة أفضل مدرب في الدوري، إثر تنافسه مع المدرب وسام رزق، المُتوج مع العملاق السد بلقبَي الدوري وكأس الأمير، فيما ظَفَر اللاعب الشاب لفريق العربي، جاسم جابر، بجائزة أفضل لاعبٍ تحت 23 عاماً، وشملت التتويجات الحكام أيضاً، إذ نال سلمان فلاحي جائزة أفضل حكمٍ، وتوّج بجائزة أفضل حكمَين مساعدين، كلٌّ من طالب سالم وسعود أحمد، واستحق خميس المري جائزة أفضل حكم فيديو مساعد. وكشف الحساب الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر، على موقع إكس، أن المدرب الراحل سعيد المسند نال وسام العطاء، بعد مساهمته الكبيرة في تطور ونجاح كرة القدم القطرية، كما نال الجائزة نفسها وزير الرياضة والشباب القطري، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، تكريماً له على جهوده الكبيرة في سبيل تفوق كرة القدم في البلاد، سواء على مستوى الأندية أم المنتخبات.