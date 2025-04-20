يتراوح وزنها بين 25 إلى 45 كيلوغراماً.. هذه تفاصيل شحنات الأغنام القادمة من رومانيا

شهد ميناء الجزائر العاصمة صباح اليوم الأحد، وصول أولى كميات الأغنام المستوردة عبر باخرة تحمل اسم APUS قادمة من دولة رومانيا والمُحملة بـ 15 ألف رأس غنم، موجهة خصيصًا لعيد الأضحى المبارك.

وكشف المدير العام لميناء الجزائر، عبد الحميد بولعام، في تصريح خاص لـ”الشروق نيوز”، عن تفاصيل عمليات استيراد المواشي تحضيراً لعيد الأضحى، مشيراً إلى أن الموانئ الجزائرية ستشهد نشاطاً مكثفاً خلال شهري أفريل وماي الجاريين.

وأكد بولعام خلال استضافته عبر برنامج “ضيف المورنينغ” على الشروق نيوز أن وزن الأضاحي المستوردة يتراوح بين 25 إلى 45 كيلوغراماً، مع الإشارة إلى أن مدة الحجر الصحي لهذه الأضاحي تم تحديدها بين 3 إلى 5 أيام لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض قبل تسويقها للمواطنين.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن تسعة موانئ عبر الوطن ستستقبل كميات كبيرة من الأضاحي خلال الفترة المذكورة، ضمن خطة وطنية لتأمين كميات كافية من المواشي في السوق المحلية وضبط الأسعار.

وفي سياق ذي صلة، أوضح بولعام أن ميناء الجزائر سيستقبل شحنة ثانية في 24 أفريل بحجم 35 ألف رأس، على أن يتم استقبال شحنة ثالثة يوم 25 أفريل بـ18 ألف رأس من نفس المصدر.

استعدادًا لعيد الأضحى.. وصول أولى شحنات الأغنام المستوردة من رومانيا (فيديو)

وحسب وزارة الفلاحة، بدأت عملية تفريغ الباخرة بحضور أعضاء اللجنة القطاعية المشرفة على تنظيم و تأطير هذا البرنامج، على رأسهم الأمناء العامون لوزارتي الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، و النقل، و ذلك للإطلاع على الظروف و الإمكانيات المسخرة لاستقبال أولى الشحنات، و التي ستتبع بعمليات أخرى على مستوى الموانئ الجزائرية

وحسب الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية فقد تم توجيه الشحنة مباشرة نحو مراكز الحجر الصحي البيطري، حيث ستخضع للإجراءات الصحية والرقابة البيطرية المعتمدة لضمان سلامتها قبل طرحها في الأسواق.

ومن المنتظر أن تتوالى باقي الشحنات والمقدرة بمليون رأس غنم أمر رئيس الجمهورية باستيرادها يوم 9 مارس المنصرم خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، في إطار برنامج استيراد مدروس يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية خلال موسم الأضاحي.