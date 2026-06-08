ردا على ضرب إيران.. الحوثيون يستهدفون الكيان

يعلنون حظرا تاما على الملاحة في البحر الأحمر

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ القوة الصاروخية لعملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافاً حساسة ومحددة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بواسطة دفعة من الصواريخ المتطورة.

وأوضح العميد يحيى سريع في بيانه العسكري أن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، ورداً مباشراً على العدوان الصهيوني المستمر والخطير الذي يستهدف غزة ولبنان، وتأكيداً على وحدة الجبهات الإقليمية التي بلغت ذروتها مع الهجمات الصاروخية الإيرانية الواسعة ضد عمق الكيان المحتل، مشيراً إلى أن العملية اليمنية حققت أهدافها الميدانية بدقة ونجاح كبيرين ضمن تدشين مرحلة جديدة من المواجهة الشاملة دفاعاً عن الأمة وثوابتها.

وفي ظل هذا التصعيد الإقليمي المتسارع، كشف المتحدث العسكري عن اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات العسكرية الحاسمة، وعلى رأسها فرض حظر ملاحة بحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ومنع حركة كافة السفن المرتبطة به أو تلك المتجهة إلى موانئه بشكل قاطع.

كما جدد يحيى سريع تحذيره بأن كافة تحركات العدو الصهيوني ومصالحه الإستراتيجية والاقتصادية في المنطقة أصبحت تُعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً للقوات المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان، رداً على الغطرسة ومحاولات استهداف الأراضي الإيرانية واللبنانية والفلسطينية.

واختتم المتحدث بيانه بالتأكيد على معادلة مواجهة التصعيد بالتصعيد، مشدداً على أن العمليات العسكرية القادمة لليمن، بالتنسيق مع محور المقاومة، ستكون متصاعدة ومستمرة بما يواكب طبيعة الأحداث الميدانية والمعركة التاريخية الجارية في المنطقة حتى وقف العدوان ورفع الحصار.