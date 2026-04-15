يهمّ أنصار جمعية وهران

يهمّ أنصار جمعية وهران
اتّخذت سلطات ولاية وهران قرارا رياضيا هاما، والموسم الحالي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وهكذا قرّر والي ولاية وهران إبراهيم وشان السماح بالدخول مجانا للمشجعين إلى ملعب “أحمد زبانة”، تدعيما لِفريق جمعية وهران.

ويلعب فريق الجمعية من أجل الصعود إلى القسم الوطني الأول، الذي غادره عند نهاية موسم 2015- 2016.

وتشغل جمعية وهران الرتبة الثالثة في بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”، قبل أربع جولات عن النهاية.

وتستهدف الجمعية البقاء في هذه الرتبة أو الصعود إلى المركز الثاني، لِخوض بطولة مصغّرة بِنمط نصف نهائي ونهائي، من أجل نيل التأشيرة الثالثة والأخيرة المؤهّلة إلى حظيرة النخبة. علما أن شبيبة الأبيار حسمت أمر الصعود بِطريقة مباشرة، بعد أن ضمنت المركز الأوّل مسبّقا.

وتتبارى جمعية وهران مع الضيف فريق مولودية سعيدة بِملعب “أحمد زبانة” السبت المقبل، لِحساب الجولة الـ 27.

وبقيت مباراة أُخرى تُقام بِنفس الميدان، وتُلعب ضد الزائر رائد القبة في الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة، بِتاريخ الفاتح من ماي المقبل.

