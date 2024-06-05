“يوسف الصديق” فتح لي أبوابا واسعة.. وأتطلع إلى تجسيد شخصية الفاروق..

مصطفى زماني (يوزرسيف) لـ "الشروق العربي":

أبدى المُمثل الإيراني مصطفى زماني، الشهير بدور “يوزرسيف” في مسلسل “يوسف الصديق”، تعاطفه المطلق مع سُكان مدينة “غزة” الجريحة، وأيضا رغبته في العودة مرة أخرى إلى الجزائر، مشيرا إلى أنه لا مانع لديه من الاشتراك في أعمال سينمائية- جزائرية إذا ما توفر الدور والسيناريو المُناسبان. كما تحدث ضيف مجلة “الشروق العربي” عن برنامج زيارته إلى بعض المناطق السياحية الجزائرية، وعن حُبه الكبير لجمهور مدينة باتنة، التي قطع من أجلها– كما قال- تصوير فيلم إيراني لحضور مهرجان “إيمدغاسن” السينمائي الدولي.

++ رغم تجسيدك العديد من الأدوار والأعمال، يبقى دور “يوسف الصديق” الأهم في مشوارك الفني.. أكنت تتوقع تحقيق كل هذا النجاح؟

– صراحة.. لم أتوقع أن أنجح من أول عمل أظهر فيه!! لكني، في نفس الوقت، لم أكن خائفا، لأنه كان أول ظهور لي. لذا، كنت مُستعدا لإثبات ذاتي وغير متردد لأنه لا شيء كنت سأخسره وأنا ببداية المشوار، فقط كان لديّ إحساس بأن العمل سيُحقق بعض النجاح، بما أن قصة النبي “يوسف” مشتركة بين كافة الأديان الكتابية، وليست خاصة بدين دون سواه. ثم سأقول لك شيئا مُهما..

++ تفضل..

– فتح لي مسلسل “يوسف الصديق” أبوابا واسعة في عالم السينما، بحيث تلقيت بعدها عدة عروض، لكني لم أمثل فيها. لكـن، يبقى سـر نجـاح مسلسل “يوسف” راجعا لاحتوائه قصة صراع بين بطلين رجل وامرأة، فالاثنان لعبا دور البطولة، خلافا للأفلام الكلاسيكية التي تحصر البطولة في بطل وحيد، قد يكون رجلا أو امرأة. وأنا أشعر بالفخر والعز، أن الجمهور سواء في الوطن العربي أم الجزائر، أحبني من خلال هذا الدور. وخير دليل على ذلك هو حب الجمهور الجزائري لي.

++ ماذا عن أعمالك الأخرى؟

– في الحقيقة، أملك سجلا حافلا بالأعمال، فبعد مسلسل “يوسف”، مثلت في 24 فيلما سينمائيا إيرانيا، وشاركت في مهرجانات بالدنمارك وكنت مدعوا في أخرى في الشرق الأوسط. أما تلفزيونيا، فقد مثلت في أربعة مسلسلات، أحدها من ثلاثة أجزاء، أما آخر مسلسل، فقد كان بعنوان “آمرلي”، الذي عُرض في رمضان 2024، وآخر فيلم كان في عام 2023، لعبت فيه دور شخصية عربية، وهو صحفي عراقي يتحدث العربية، وتقاسمت الأدوار مع ممثلين من العراق وسوريا ولبنان، وسيُبث الفيلم بعد نحو شهر من الآن على “اليوتوب”.

++ بلغنا أنك مُنشغل بتصوير فيلم سينمائي، مع ذلك جئت إلى باتنة لحضور فعاليات “إيمدغاسن”، ماذا عن هذا العمل؟

– نعم صحيح، أنا مرتبط في الوقت الراهن بتصوير فيلم إيراني حربي، وقد قطعت التصوير لألبي دعوة المهرجان وأحضر لمشاهدة آخر الأفلام المنجزة. وسعيد بهذه الزيارة وبحفاوة الجمهور الباتني بي.

شاهدتُ قُرابة 22 فيلما في مهرجان “إيمدغاسن” منها 5 أفلام جزائرية..

++ هل من الممكن مستقبلا أن نرى الفنان مصطفى زماني في أعمال جزائرية- إيرانية مشتركة؟

– لا أستبعد ذلك، خاصة بعد الحفاوة التي حظيت بها عندكم، فأنا مدين لهذا الجمهور وهذا الشعب المضياف بالمحبة التي غمرني بها، التي سيكون أقلها المشاركة في أعمال جزائرية، خصوصا إذا ما توفر الدور الجيد والقصة والسيناريو المناسبان.. فهنا لا مانع لديّ إطلاقا.

++ ما رأيك في مستوى الأفلام التي عُرضت في مهرجان “إيمدغاسن” السينمائي الدولي، وفي هذه التظاهرة السينمائية ككل؟

– سعيد بنجاح مهرجان “إيمدغاسن” وبجميع الأفلام التي عُرضت.. شاهدت قرابة 22 فيلما، منها 5 أفلام جزائرية، لعل القاسم المشترك بينها، أن المخرجين استعملوا أحاسيسهم في الإخراج، وهي في العموم سينما واعدة.

++ ما أكثر مكان زُرته في الجزائر ونال إعجابك؟

– أماكن عديدة، منها منطقة “تيمقاد” و”إيمدغاسن” بباتنة، حيث الآثار وعبق التاريخ. وكان هنالك برنامج جولة إلى مدينة الجزائر العاصمة بداية من مقام الشهيد، ثم حديقة التجارب وفي الأخير حي القصبة، لكن للأسف تغيّر موعد الطائرة حان دون ذلك.

++ رمضان الماضي فاجأت جمهورك العربي بمُشاركتك في مسلسل عراقي بعنوان “آمرلي”، ماذا تُخبرنا عن هذا العمل؟

– في حقيقة الأمر، كنت أبحث عن فرصة لرد الجميل للجمهور العربي والعراقي، بعد ردود الفعل الإيجابية التي تركها مسلسل “يوسف الصديق”، وقد سعدت بمسلسل “آمرلي” عندما عُرض عليّ، لأنه عمل مهم يُخلد البطولات العراقية. ويُعتبر “آمرلي” من بين أصعب الأعمال التي قدمتها في مسيرتي المهنية، إذ حاولت قدر الإمكان تأدية المشاهد باللغة العربية.. أضف إلى ذلك، أن العمل يوّثق ملحمة من ملاحم العراق، وتم تنفيذه بمواصفات عالمية.

++ أين تم تصوير المسلسل؟

– بين العراق وإيران، ولهذا العرض تم توفير ورصد كافة الإمكانيات لإنجاز وتصوير المسلسل، كما تم بناء مستشفى ومقام في طهران، لتكون صورة متشابهة عن “آمرلي” في العراق. كذلك المشاهد والمعارك تم تصويرها وكأنها حقيقية، والفضل يعود إلى التكلفة الإنتاجية الضخمة التي خُصصت للمسلسل.

سُؤال تهّرب منه مصطفى زماني !!

++ هل حقا أحببتَ (زُليخة) كما تردد وهل كوّنت حيالها مشاعر؟

– رد مُبتسما: هذه مجرد شائعة لا أكثر، فأنا ممثل أؤدي الدور فقط.

++ لو خُيِّرتَ في أداء سيرة أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، أيّهم تختار؟

– تهّرب من الرد قائلا: الأمر يعود إلى النص، فعليَّ قراءته أولاً، ثم لابد من أن يحتوي على مصداقية في سرد التاريخ، وحينها من الممكن أن أجسد شخصية من الشخصيات الدينية.

++ أكثر شخصية تتطلع إلى تجسيدها من خلال الشاشة؟

– شخصية الفاروق عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-، بشرط أن يقدم التاريخ بصورة صحيحة، فأنا ممثل ومن واجبي أن أكون ذا مصداقية مع الجمهور، وإلا أشعر بأنني أخضع جمهوري!!

++ دورة مهرجان “إيمدغاسن” هذا العام، وأسوة بعديد الفعاليات، خُصصت لدعم غزة الجريحة.. كفنان، كيف عايشتم الأحداث الدامية في فلسطين؟

– للأسف، ما وقع ويقع بغزة ظلم كبير، والمؤسف، أنه لا يمكننا عمل أي شيء لتغيير الأوضاع على الميدان، سوى الدعاء أو التضامن معهم بالإقلال من البذخ في الطعام جرّاء ما يعانونه من وجوع.. كان الله في عونهم.

++ ماذا يسمع مصطفى زماني من موسيقى؟

– عربيا، سمعي يقتصر على بعض طربيات كوكب الشرق أم كلثوم، فيما الميل الأكبر هو للفن الكردي وأغنيات شمال إيران.

++ كلمة أخيرة إلى جمهورك في الجزائر؟

– دعني أولا أوّجه الشكر لمحافظة مهرجان “إيمدغاسن” السينمائي الدولي، على حُسن الضيافة والتكريم، وأخص بالذكر المُحافظ عصام تعشيت، و-إن شاء الله- لنا عودة لبلد المليون ونصف المليون شهيد. شكرا لجمهور باتنة، الذي وضعني فوق الرأس، واحتفى بي، وغمرني بحبه، وأنا تحت أمر السينما الجزائرية في حال وجود دور مناسب.

من هو مصطفى زماني (يوزرسيف)..؟

++ مصطفى زماني، المعروف بـ “يوزرسيف” نسبة إلى أشهر دور قام بتجسيده في مسلسل “يوسف الصديق”، هو مُمثل إيراني من مواليد 21 جوان 1982م (42 سنة)، تحديدا مواليد مدينة “فريدون كنار” بشمال إيران..

++ بدأ “زماني” مشواره مع التمثيل عبر المسلسل التاريخي “يوسف الصديق”، الذي أُنتج عام 2008، الذي استغرقت كتابة السيناريو الخاص به أربع سنوات، بمشاركة 20 باحثاً في مادة التاريخ.

++ قام مصطفى زماني بأداء شخصية النبي يوسف- عليه السلام- في مرحلة الكبر، بينما قام الممثل حسين جعفري بأداء شخصية النبي يوسف في الصغر، وكان هذا أيضاً أول عمل له في مجال التمثيل.

++ اشتهر “زماني” في إيران، وفي عدد من دول العالم العربي والإسلامي، من خلال هذا المسلسل الذي شارك فيه مئات الممثلين وجيش من الكومبارس والفنيين، ونال “زماني” شهرة واسعة في أعقاب عرض المسلسل.

++ عُرض مسلسل “يوسف الصديق” باللغة الفارسية، ولكن تم دبلجته للغة العربية ليعرض في المشرق والمغرب العربيين.

++ شارك مصطفى زماني في عدة أعمال بعدها.. إلا أنها لم تنل نفس الشهرة التي حصدها من خلال “يوسف الصديق”، أبرزها “شهرزاد” و”فراول بغداد” و”در جشم باد” و”جامه دارنر” أي “كشف المستور” وغيرها.. ++ سينمائيا، قدم “زماني” العديد من الأفلام، وكان أبرزها: “الكابوس”، “كيفر”، “بدرود بغداد”، “بازل”، “اینجا تاریك نیست”، “سبب من” و”باگت”..

++ يُعد مسلسل “آمرلي” الذي عُرض في رمضان 2024، آخر عمل تلفزيوني يشارك فيه “زماني”، حيث تطرق العمل إلى صمود مدينة آمرلي، إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية عليها، وكان من بطولة كوكبة كبيرة من النجوم العراقيين واللبنانيين والسوريين والإيرانيين.