إدارة الموقع
الجزائر
الرئيس تبون يعزّي في وفاة المجاهد الراحل نور الدين جودي:

“يُحْفَظ له شرف تدريب الزعيم نيلسون مانديلا على استعمال السلاح”

الشروق أونلاين
  • 2260
  • 0
أرشيف
المجاهد الراحل نور الدين جودي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، برقية تعزية إلى عائلة المجاهد الراحل والدبلوماسي السابق نور الدين جودي. الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 92 سنة.

ووصف الرئيس تبون الراحل بأنه “أحد الدّبلوماسيين الرّواد، الذين تركوا بصماتهم المميّزة باحترافٍ عالٍ. في كل المواقع التي تولّاها بوزارة الخارجيّة، وبأدائه المشهود في محافل ومنظمات خارجية”.

كما ذكر أن “الفقيد المجاهد انضم إلى صفوف الثورة ضمن الوحدات المتمركزة على الحدود”، قبل أن يضيف:

ويُحْفَظُ له في مسارِه شَرَفُ تدريبِ الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، على استعمال السلاح، خلال إقامته في معسكرات جيش التحرير الوطني.

وإننا ونحن نودع مجاهدًا ودبلوماسيا وطنيا، أتوجّه إليكم وإلى كافّة أقارب وذوي الفقيد بخالص التّعازي وأصدق مشاعر الـمواساة.

والتحق جودي مبكرا بصفوف الثورة التحريرية المباركة، مساهما في تأطير الدبلوماسية الجزائرية إبان الثورة التحريرية المجيدة.

بعد الاستقلال، شغل الفقيد العديد من المناصب الدبلوماسية. كما ترأس الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة التحريرية الجزائرية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد