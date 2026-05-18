10 أخطاء قد تُؤثر على دقة قياس ضغط الدم

يمكن أن تؤثر الأخطاء البسيطة في طريقة قياس ضغط الدم على القراءات بشكل كبير وتؤدي إلى قرارات علاجية خاطئة، الأمر الذي يعقّد الحالة الصحية.

ووفقا للجمعية الطبية الأمريكية فإن قراءات ضغط الدم غير الدقيقة قد تؤدي إلى قرارات علاجية خاطئة فيما يصل إلى 45% من الحالات، وفقا لموقع clinicalview.gehealthcare.

ماهي الأخطاء؟

ـ استخدام سوار قياس ضغط الدم ذي المقاس الخاطئ أو ارتدائه بطريقة خاطئة.

ـ قياس ضغط الدم فوق الملابس.

ـ وضع الذراع في وضعية خاطئة.

ـ أخذ القراءات بعد شرب الكحول أو التدخين أو تناول الطعام.

ـ نسيان الراحة والاسترخاء قبل قياس ضغط الدم.

ـ عدم إفراغ المثانة قبل أخذ القراءة.

ـ التحدث أثناء القياس.

ـ التحرك أثناء قياس ضغط الدم.

ـ وضع ساق فوق الأخرى أو اتخاذ وضعية جلوس سيئة.

ـ أخذ قراءة واحدة فقط، حسب موقع health.

الأسئلة الشائعة

ما هي أفضل طريقة لقياس ضغط الدم في المنزل؟

استخدم سوارا مُعتمدا يُوضع على أعلى الذراع، اجلس بهدوء لمدة 5 دقائق، وخذ قراءتين أو ثلاث.

هل يُمكنني قياس ضغط الدم بهاتفي أو ساعة Apple Watch؟

لا. يجب استخدام جهاز قياس ضغط دم خارجي.

كم مرة يجب قياس ضغط الدم؟

يوميا أو عدة مرات في الأسبوع، في أوقات مُحددة.

ما هو سجل ضغط الدم؟

سجل قراءاتك بمرور الوقت يساعد في رصد أي تغيرات.

هل تطبيقات تتبع ضغط الدم المجانية موثوقة؟

نعم، هي موثوقة للتتبع والعرض المرئي، وليست للقياس نفسه.

لماذا تختلف قراءاتي كثيرا؟

تؤثر وضعية الجسم، والتوتر، ووقت اليوم، والحركة على ضغط الدم.

هل قراءة واحدة مرتفعة خطيرة؟

ليس عادة، فالتغيرات أهم من الأرقام الفردية.

ما التمارين التي تساعد على خفض ضغط الدم؟

تمارين التنفس الهادئ، والمشي الهوائي، والتمارين الثابتة.

هل يجب قياس ضغط الدم عند التوتر؟

لا. انتظر حتى تهدأ للحصول على نتائج دقيقة.

ما الأهم: الرقم أم التغير؟

التغير على مدى أسابيع وأشهر أهم بكثير، وفق موقع breathnow.

قبل القياس، ماذا تفعل؟

– قبل استخدام الجهاز، اجلس بهدوء لمدة 5 دقائق تقريبا في وضع مريح مع فرد ساقيك وكاحليك ودعم ظهرك جيدا.

– حافظ على هدوئك، وتجنب التفكير في الأمور المسببة للتوتر، ولا تتحدث مع أي شخص أثناء قياس ضغط دمك.

– استخدم دائما نفس الذراع، وتأكد من وضعها بشكل صحيح. ضع ذراعك بمستوى قلبك. ضع وسادة أسفلها لرفعها بما يكفي، إذا لزم الأمر.

– ضع الكفة على الجلد مباشرة، وليس فوق الملابس. قد يؤدي لفّ الكمّ حتى يضيق حول الذراع إلى قراءة غير دقيقة.

– انتظر من دقيقة إلى 3 دقائق بعد القراءة الأولى، ثم خذ قراءة أخرى للتحقق من دقتها.

متى يجب قياس ضغط الدم؟

يُعد الصباح والمساء وقتين مناسبين لقياس ضغط الدم. تذكر أن ضغط الدم يتغير على مدار اليوم، وغالبا ما تكون القراءات أعلى قليلا في الصباح.

كذلك، قد يكون ضغط دمك في المنزل أقل قليلا منه في العيادة، وعادة ما يكون الفرق حوالي 5 نقاط.

لا تقلق إذا حصلت على قراءة مرتفعة بشكل غير متوقع. عادة لا داعي للقلق في قراءة واحدة مرتفعة.

قِس ضغط دمك مرة أخرى في وقت لاحق. إذا كان ضغط دمك مرتفعا باستمرار أو غير طبيعي، فناقش الأمر مع طبيبك.

كيف تُصنَّف مستويات ضغط الدم؟

توجد أربع فئات لضغط الدم:

ضغط الدم الطبيعي: الضغط الانقباضي أقل من 120 والضغط الانبساطي أقل من 80 ملم زئبق.

مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم: الضغط الانقباضي بين 120 و139 والضغط الانبساطي بين 80 و89 ملم زئبق.

المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم: الضغط الانقباضي بين 140 و159 والضغط الانبساطي بين 90 و99 ملم زئبق.

المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم: الضغط الانقباضي أعلى من 160 والضغط الانبساطي أعلى من 100 ملم زئبق.

يساعدك رصد مستويات ضغط الدم على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والمشاكل الصحية المرتبطة به أو تأخير ظهورها، بحسب موقع medicinenet.