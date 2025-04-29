10 أشياء لا تفعلها أثناء ركوب المصعد الكهربائي

هناك العديد من الأمور التي يجب تجنبها أثناء ركوب المصعد الكهربائي، لكن الناس نادرا ما يُعيرونها اهتماما الأمر الذي ينتهي بهم الى إزعاج الآخرين أو تعطيلهم.

ومن بين الآداب التي يجب مراعاتها، احترام المساحة الشخصية التي تُعد عنصرا أساسيا أثناء امتطاء المصاعد، فمن خلال السماح للأفراد بالحفاظ على مساحتهم الشخصية، نخلق بيئة مريحة للجميع.

ماهي قاعدة “الطابقين”؟

تنص هذه القاعدة على عدم استخدام المصعد إذا كنت ستصعد أو تنزل لأقل من طابقين،لماذا؟

قد تتعرض لنظرات استهجان من زملائك أومن طرفالركاب إذا أضفت 20 ثانية إضافية إلى وقت تنقلهم أو إذا اضطروا للتوقف في كل طابق.

بالطبع، هناك استثناءات لهذه القاعدة – كبار السن، والآباء والأمهات الذين لديهم عربات أطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلخ، وفقا لموقع corriecooks.

لا تُغلق الأبواب

يقف بعض الركاب أمام أبواب المصعد أو تُعيقهم حقائبهم أو متعلقاتهم الأخرى، هذا خطأ فادح يجب تجنبه أثناء استخدام المصعد، فقد يُسبب تأخيرا وإزعاجا غير ضروريين.

صُممت الأبواب لتفتح وتُغلق بسلاسة، مما يسمح للركاب بالدخول والخروج بكفاءة، يُعيق إغلاق الأبواب حركة المرور ويزيد من أوقات الانتظار.

هذا لا يُوقف الحركة فحسب، بل يُسبب عطلًا في أجهزة استشعار المصعد، مما يؤدي إلى توقفه مؤقتا.

تجنب الضغط على جميع الأزرار

الضغط على جميع أزرار لوحة التحكم على سبيل المزاح أو سهوا، خطأ فادح يجب تجنبه في المصعد.

هذه التصرفات البديهية لا تُسبب الإزعاج فحسب، بل تُهدر وقت الجميع أيضا. صُممت المصاعد للتوقف في طوابق مُحددة، والضغط على أزرار مُتعددة يُطيل الرحلة دون داعٍ، ويُسبب إحباط الركاب، وقد يُسبب تأخيرا.

تحلى بالصبر

إذا كانت العربة ممتلئة، تحلَّى بالصبر وانتظر الرحلة التالية، لا تُحمِّل المصعد أكثر من طاقته أو تتجاوزه.

كما لا يجب أنتنقل أغراضا ثقيلة أو كبيرة، ابحث عن مصعد خدمات أو مصعد بضائع أو استخدم الدرج بدلا من ذلك.

واجه الباب.. لا تواجه الآخرين

المصعد هو المكان الوحيد الذي يُسمح فيه بالوقوف وظهرك للناس، عندما يكون الجميع مواجها للأبواب، لذلك لا ينبغي الالتفاف وإزعاج الجميع.

لا تضغط على زر مضغوط مسبقا

إذا دخلت المصعد وكان زر الطابق الذي تريد الوصول إليه مُفعّلًا، فلا تضغط عليه مرة أخرى، وينطبق الأمر نفسه عندما تنتظر المصعد وقد ضغط شخص آخر على الزر.

لا تؤخر المصعد لإنهاء حديثك

لا تؤخر المصعد من أجل إنهاء مكالمة هاتفية، إما أن تُنهي حديثك أولا ثم تصعد المصعد، أو أن تتحدث معه عبر الهاتف، المصعد ليس ملكك الشخصي ولا يجب أن يُؤخر لأنك لم تنتهِ بعد.

التزم بآداب المصعد

ربما لاحظت أن المصاعد غالبا ما تحتوي على لافتات تُحدد قواعد ومتطلبات مُحددة، مثل قيود الوزن، وسياسات الحيوانات الأليفة، وبروتوكولات السلامة الأخرى.

قد يُؤدي تجاهل هذه التعليمات إلى وقوع حادث لذلك اتبع التعليمات المكتوبة لضمان عمل المصعد بسلاسة وأمان للجميع.

حافظ على نظافة المصعد

ترك القمامة أو الأغراض الشخصية قد يُسبب إزعاجا للركاب الآخرين، ويؤدي إلى تأخيرات إذا اضطر فريق الصيانة إلى التنظيف.

حافظ على هدوئك في حالة حدوث عطل

في حالة تعطل المصعد، فإن أهم نصيحة هي الحفاظ على هدوئك، تجنّب الضغط على جميع الأزرار أو محاولة فتح الأبواب بالقوة، فقد يؤدي ذلك إلى أضرار إضافية أو تأخير في عمليات الإنقاذ.

اضغط على زر الطوارئ لإبلاغ موظفي المبنى أو خدمات الطوارئ، ثم انتظر بصبر وصول المساعدة، بحسب موقع technoelevators.

كيف تتصرف بأمان؟

– قف على يمين أبواب المصعد، هذا سيفسح المجال للركاب المنتظرين للخروج من طابقك.

– إذا رأيت شخصا يقترب، فأمسك الباب ليبقى مفتوحًا له إذا كان الوضع آمنًا.

– اجعل مستوى صوت المحادثات منخفضًا لتجنب إزعاج الآخرين.

– استخدم معقم اليدين قبل وبعد لمس أزرار المصعد للحفاظ على النظافة.

– انتظر خروج الركاب قبل الدخول، هذه إحدى أهم قواعد آداب المصاعد، اتباع هذه القاعدة سينظم تدفق الأشخاص داخل المصعد وخارجه، مما يُسرّع العملية ويزيل التوتر والانزعاج.

-إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم.

– يُنصح بتغطية أنفكوفمك عند العطس والسعال خاصة إذا كان هناك أشخاص آخرون في المصعد، وفق ما نشره موقع elevators.