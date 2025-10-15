10 سنوات حبسًا لمتهم بتحطيم سيارات المواطنين

ظهر في مقاطع فيديو على مواقع التواصل

أدانت محكمة الشراقة غرب العاصمة شخصا بـ10 سنوات عن جنح تحطيم ملك الدولة، الضرب والجرح العمدي على قاصر لم يكمل 16 سنة، حيازة سلاح من الصنف السادس من دون سبب شرعي، التحطيم العمدي لملك الغير ومخالفة الإخلال بالنظام العام.

وجاء في بيان لمحكمة الاختصاص أنه “عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعْلِمُ نيابة الجمهورية لدى محكمة الشّراقة الرأي العام أنه على إثر إخطارها من طرف الضّبطية القضائية المختصة بخصوص تداول عدّة مقاطع فيديو على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بقطع الطريق العام وتحطيم سيارات المواطنين على مستوى محور الدوران بالإقامة الجامعية للبنات 02 بلاطو بلدية أولاد فايت، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع، ليتم توقيف المعني، ويتعلق الأمر بالمدعـو/ خرامسية عادل: من مواليد 02/01/2000 ببرج بوعريريج، ابن رمضان وبركات فطوم، اعزب، مسبوق قضائيا والمقيم بحي 416 مسكن ع 15 رقم 16 أولاد فايت.

واضاف المصدر أنه بتاريخ 15/10/2025 تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية، التي أمرت بعد استجوابه بإحالته أمام قسم الجنح، بموجب إجراءات المثول الفوري، عن جنح تحطيم ملك الدولة، الضرب والجرح العمدي على قاصر لم يكمل 16 سنة، حيازة سلاح من الصنف السادس من دون سبب شرعي، التحطيم العمدي لملك الغير ومخالفة الإخلال بالنظام العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد: 269، 290 مكرر، 407، 407 مكرر و442 مكرر فقرة 2 من قانون العقوبات، والمادة 39 من الأمر رقم 97/06 المتعلق بالعتاد الحربي، الأسلحة والذخيرة.

وبعد مثول المتهم أمام المحكمة، تمت إدانته بالتهم المنسوبة اليه ومعاقبته بعشر 10 سنوات حبسا نافذا و01 مليون دينار جزائري غرامة نافذة، مع الإيداع في الجلسة.