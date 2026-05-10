100 ألف مستفيد من خدمات الأعضاء الاصطناعية خلال 2025

كشف المدير العام للديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها، محمد مويدي، أن الديوان تكفل خلال سنة 2025 بأكثر من 100 ألف شخص من ذوي الإعاقة بمختلف فئاتها، عبر توفير الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية والصحية، في وقت تتراوح فيه أسعار بعض الأطراف الاصطناعية بين 15 و100 مليون سنتيم حسب نوع التجهيز وطبيعة الإعاقة.

وأوضح مويدي، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على الإذاعة الجزائرية، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يغطي تكاليف الأعضاء الاصطناعية ولواحقها بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في العديد من الحالات، مشيراً إلى أن الديوان يقوم سنوياً بتجهيز أكثر من 4 آلاف شخص يعانون من إعاقات حركية، أغلبها ناجمة عن حوادث المرور وبتر الأطراف السفلية والعلوية.

وأضاف أن الديوان يستحوذ على نحو 99 بالمائة من النشاط الوطني في مجال الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية، مقابل حضور محدود لبعض المتعاملين الخواص في مجال المساعدات السمعية.

وأشار المتحدث إلى أن الإعاقات الناتجة عن حوادث المرور تبقى الأكثر انتشاراً في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب حالات بتر القدم السكري وحوادث العمل، مؤكداً أن الطلب على الأعضاء الاصطناعية يشهد ارتفاعاً متواصلاً عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي إطار تطوير القطاع، أعلن مويدي عن شروع الديوان منذ مطلع سنة 2026 في إعداد قاعدة بيانات وطنية لإحصاء مصادر الإعاقة، بهدف المساهمة في وضع استراتيجية وطنية للحد من حوادث المرور.

كما أكد أن الأعضاء الاصطناعية التي يوفرها الديوان تستجيب للمقاييس العالمية، ولا تقل جودة عن نظيراتها الأوروبية، مع إمكانية التوجه نحو إبرام شراكات مع دول متخصصة، من بينها سلوفينيا، وذلك بتوجيه من عبد المجيد تبون.

وفي جانب التكوين، كشف المدير العام عن إطلاق أكاديمية للتكوين والتدريب في مجال الأعضاء الاصطناعية ببلدية الخروب في ولاية قسنطينة، بهدف تكوين تقنيين وإطارات متخصصة، مع برمجة أول دورة تدريبية لفائدة تقنيي الديوان خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.

وأكد مويدي أن الديوان تمكن أيضاً من القضاء على قوائم الانتظار بفضل إطلاق المنصة الرقمية آمالنا، التي تتيح للمستفيدين حجز المواعيد عن بعد وتقليص آجال الانتظار.