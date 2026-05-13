11 ألف دولار يوميًا لكل لاعب يشارك في كأس العالم

"فيفا" يفاجئ الأندية بنظام تعويضات تاريخي

في خطوة تعكس حجم المكاسب المالية المتوقعة للأندية من مشاركة لاعبيها في كأس العالم 2026، كشفت تقارير صحفية عن نظام تعويضات ضخم أقرّه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يضمن عوائد مالية مضمونة للأندية حول العالم مقابل السماح للاعبيها بالانضمام لمنتخباتهم الوطنية خلال البطولة.

وبحسب ما نقله حساب Marketing Registrado عبر منصة “إكس”، فإن “فيفا” ستدفع نحو 11 ألف دولار يومياً لكل نادٍ عن كل لاعب يتم استدعاؤه للمشاركة في مونديال 2026، في إطار برنامج دعم الأندية الذي يهدف إلى تعويضها عن فترة غياب اللاعبين خلال بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح التقرير أن هذه الآلية تضمن حصول الأندية على عائدات مالية حتى في أسوأ السيناريوهات، إذ يمكن للنادي أن يجني ما يقارب 250 ألف دولار على الأقل في حال ودّع منتخب لاعبه البطولة من دور المجموعات، على أن ترتفع القيمة بشكل تدريجي كلما تقدمت المنتخبات في الأدوار الإقصائية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير في عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، ما يرفع عدد اللاعبين المحترفين المشاركين، ويوسّع قاعدة الأندية المستفيدة من البرنامج حول العالم.

وتُعد النسخة القادمة لكأس العالم استثنائية على مختلف المستويات، سواء من حيث عدد المنتخبات المشاركة أم نظام البطولة الجديد، حيث ستُقام المنافسات على مدار 40 يومًا كاملًا، مع خوض 104 مباريات.

وتم توزيع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، وذلك وفقًا لعدد النقاط ثم فارق لأهداف والأهداف المسجلة.

وبعد نهاية مرحلة المجموعات، تبدأ الأدوار الإقصائية اعتبارًا من يوم 28 يونيو، بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى، حيث تنطلق مواجهات خروج المغلوب بداية من دور الـ32، ثم دور الـ16، يليه ربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية المرتقبة.