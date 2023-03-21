1100 نقطة بيع للحوم الحمراء بـ1200 دج

اتفاقيات مع 12 شركة للتوزيع بسعر مسقف

وقعت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” اتفاقيات مع 12 متعامل بغرض توزيع اللحوم الحمراء المستوردة بمناسبة شهر رمضان، بسعر لا يتجاوز 1200 دج، حسبما كشف عنه الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الرئيس المدير العام للشركة، لمين دراجي.

وبموجب هذه الاتفاقيات، يلتزم المتعاملون بدفتر شروط يتضمن جميع المتطلبات الواجب توفرها بما في ذلك وسائل التبريد والنقل، فضلا عن الالتزام بالسعر المسقف، حسب الشروح التي قدمها دراجي، في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية.

وستسمح هذه الاتفاقيات برفع نقاط بيع اللحوم الحمراء المستوردة بمناسبة شهر رمضان

إلى أكثر من 1100 نقطة على مستوى التراب الوطني، يمكن التعرف عليها من خلال المنصة الرقمية المخصصة لذلك، حسب المسؤول.

كما أشار دراجي، إلى أن الجزارين المنخرطين في نظام توزيع اللحوم المستوردة هم مطالبون ببيع منتجات “ألفيار” مع “وضع شعار خاص بها”، لتسهيل عملية الرقابة التي ستقوم بها الشركة العمومية.

وتقوم “ألفيار” باستيراد 20 ألف طن من اللحوم الطازجة و10 آلاف عجل جاهز للذبح، بعد التوقيع على اتفاقيات صحية مع كل من البرازيل، الأرجنتين، السودان، كولومبيا وبولندا، وذلك لكسر الأسعار التي فاقت 2500 دج للكيلوغرام الواحد.

وستسمح عملية الاستيراد هذه بضخ أكثر من 50 بالمائة من احتياجات السوق في رمضان والمقدرة بـ55 ألف طن، وفقا لتصريحات المسؤول.

وأشار دراجي إلى وصول أول باخرة إلى الجزائر منذ يومين محملة بعجول برازيلية جاهزة للذبح “وجهت للمسالخ سواء التابعة الشركة العمومية أو التابعة للقطاع الخاص تسهيلا لعملية تسويق لحومها في القريب العاجل.