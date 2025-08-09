1115 شاحنة مساعدات “فقط” دخلت إلى قطاع غزة خلال 13 يوما

تمثل 14 بالمئة من الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع

83 شاحنة مساعدات فقط، دخلت إلى قطاع غزة يوم الجمعة، في حين يحتاج القطاع يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط الحرب والإبادة المستمرة.

وقالت حركة “حماس” في بيان يوم السبت، إن معظم الشاحنات “تعرّضت للنهب والسطو، في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى، لضرب صمود الشعب الفلسطيني”.

“وبلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة على مدار 13 يوما، 1115 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 7800 شاحنة مفترضة”، يضيف البيان. مشيرا إلى أن “ما دخل يعادل حوالي 14 بالمئة من الاحتياجات الفعلية”.

وحمّلت الحركة “الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية”. كما دعت الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى “تحرك جدّي لـ: