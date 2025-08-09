-- -- -- / -- -- --
تمثل 14 بالمئة من الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع

1115 شاحنة مساعدات “فقط” دخلت إلى قطاع غزة خلال 13 يوما

1115 شاحنة مساعدات “فقط” دخلت إلى قطاع غزة خلال 13 يوما
هندسة التجويع والفوضى في غزة

83 شاحنة مساعدات فقط، دخلت إلى قطاع غزة يوم الجمعة، في حين يحتاج القطاع يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط الحرب والإبادة المستمرة.

وقالت حركة “حماس” في بيان يوم السبت، إن معظم الشاحنات “تعرّضت للنهب والسطو، في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى، لضرب صمود الشعب الفلسطيني”.

“وبلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة على مدار 13 يوما، 1115 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 7800 شاحنة مفترضة”، يضيف البيان. مشيرا إلى أن “ما دخل يعادل حوالي 14 بالمئة من الاحتياجات الفعلية”.

وحمّلت الحركة “الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية”. كما دعت الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى “تحرك جدّي لـ:

  • فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة،
  • ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين”.
الاحتلال المغربي يطرد الصحفيين ويقمع الأصوات الحرة

ترامب يكشف موعد ومكان لقائه مع بوتين

إعادة احتلال غزة يمثل عدوانا مجرما وذروة الإبادة الجماعية

قرار احتلال غزة.. هذه أبرز ردود الفعل الدولية

هل وبَخ ترامب نتنياهو بسبب المجاعة في غزة؟

“لا أحد يسمّي الكارثة… كل شيء ينهار في المغرب!”

