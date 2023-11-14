12 خطوة لتجفيف الهاتف المحمول من الماء

عندما يخترق الماء الهاتف المحمول لسبب من الأسباب تتعطل بعض وظائفه، وقد يتلف نهائيا، ولكن قبل أن يصل إلى هذه المرحلة يمكن إنقاذه بتجفيفه.

تشير إحدى الدراسات، إلى أن 25% من مستخدمي الهواتف الذكية، كانوا عرضة لإتلاف هواتفهم بالكامل بالماء أو أي نوع آخر من السوائل.

لذا لا بد من التعرف على الطرق السليمة لتجفيف الهاتف الذكي قبل تلفه عند تعرضه للبلل.

ماذا يحدث عندما يتعرض الهاتف للبلل؟

يمكن أن يؤثر السائل الذي يخترق الهاتف الذكي على الجهاز بعدة طرق، حيث يمكن أن يؤدي إلى:

– صور ضبابية، في حالة احتجاز الرطوبة في عدسة الكاميرا.

– صوت متقطع، أو لا يوجد صوت.

– قطرات سائلة تحت الشاشة.

– عدم القدرة على الشحن.

– صدأ الأجزاء الداخلية، أو توقف جميع وظائف الهاتف، بحسب موقع theguardian.

ماهي خطوات تجفيفه؟

إخراجه من الماء فورا

كلما طالت فترة بقاء الهاتففي الماء، قلت فرص إصلاحه، لذلك يجب إخراجه من الماء على الفور.

إيقاف التشغيل

ليس الماء هو الذي يدمر الإلكترونيات، بل ما يمكن أن يحدث إذا قمت بتشغيلها وهي لا تزال مبتلة، أبقِ هاتفك مغلقا حتى تعرف أنه جاف تماما.

وضعه في الأرز

قم بتفكيك الهاتفوإزالة البطارية شريحةالاتصال وبطاقة الذاكرة، ثم وضعه في كيس مليء بالأرز لمدة يوم أو يومين.

عدم الضغط على الأزرار

لا يجب الضغط على أي أزرار في الجهاز المبلل لأنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى دفع الماء إلى داخل الهاتف بشكل أكبر.

عدم تحريك الهاتف

لا تحرك الهاتف لأن ذلك يؤديإلى دفع الماء إلى مناطق أعمق في الهاتف، وتجنب استخدام مجفف الشعر لأن الحرارة تضر بالهاتف.

تجفيف الجزء الخارجي

تخلص من كل المياه الزائدة الموجودة على السطح الخارجي للهاتف،باستخدام قطعة قماش.

تجفيف الجزء الداخلي

إذا كان الغطاء الخلفي الخاص بك قابلا للإزالة، فقم بإزالته،وإزالة البطارية وبطاقة SIM، وبطاقة SD، وضع كل شيء على منشفة ورقية، وفقا لموقع androidauthority.

التأكد من جفافه تماما

أعد تجميع هاتفك وتشغيله بعد يومين إلى أربعة أيام، تأكد من أنه يبدو جافا، فكلما انتظرت لفترة أطول، زادت احتمالية إصلاحه.

هلام السيليكيا

ضع الهاتف المبلل في هلام “السيليكا”،وهي مادة شديدة الامتصاص للرطوبة، وذات درجة حموضة عالية نجد أكياسها في حقائب اليد والأحذية الجديدة.

وينصح الخبراء بوضع الهاتف في علبة مغلقة مع هذا الهلام حتى يتم امتصاص الماء بشكل سريع.

استعمال المكنسة الكهربائية

قم بشفط الماء من الجهاز باستخدام المكنسة الكهربائية،حيث توجه الخرطومإلى جميع الفتحات الموجودة في الهاتف إذا كان من النوع الذي لا يفتح.

المروحة الكهربائية

قابل هاتفك المبلل للمروحة الكهربائية، وكلما كانت أقوى كان ذلك أسرع لتجفيفه، ويُفضل أن يترك مغلقا في الهواء الطلق لمدة تتراوح بين لمدة 48 إلى 72 ساعة، بحسب موقع wikihow.

ضوء خافت

أترك الجهاز تحت ضوء خافت، مثل حافة النافذة في الشمس أو تحت مصباح مكتب، حيث سيقلل هذا الامر الوقت الذي يستغرقه في التجفيف، مثلما أشار موقع wirefly.