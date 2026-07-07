13 متعاملا أجنبيًّا لتزويد السوق بالعجلات و220 نقطة استلام جديدة

نفطال توسع شراكتها مع "إيريس" لفائدة مهنيي النقل

أعلنت شركة نفطال عن اختيار 13 متعاملا أجنبيا لتزويد السوق الوطنية بكميات إضافية من العجلات المطاطية ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، في إطار المناقصة الدولية الثانية الخاصة باقتناء 3.5 مليون عجلة مطاطية، مؤكدة أن هذه العملية ستضع حدا للندرة المسجلة في السوق. كما كشفت عن توسيع شبكة توزيع العجلات عبر مختلف ولايات الوطن بإضافة 220 نقطة استلام جديدة، بما يسمح برفع قدرات التوزيع إلى 6000 عجلة يوميا، بالتزامن مع تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مجمع “إيريس” لفائدة مهنيي النقل.

وحسب بيان لمجمع نفطال، اطلعت عليه “الشروق”، أشرف الرئيس المدير العام للشركة، جمال شردود، رفقة نائب الرئيس المدير العام لمجمع “إيريس”، جمال قيدوم، على اجتماع تنسيقي جمع مسؤولي المؤسستين بممثلي النقابات المهنية لسائقي سيارات الأجرة وناقلي المسافرين والبضائع، بحضور الأمين العام للنقابة الوطنية لنفطال، وذلك في إطار متابعة تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة، وتقييم مدى الاستجابة لانشغالات المهنيين، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وأكد الرئيس المدير العام لنفطال، خلال افتتاح الاجتماع، أن اللقاء يمثل محطة مهمة لتقييم مسار الشراكة التي تجمع المؤسسة بالنقابات المهنية، مشيرا إلى أن اللقاءات الدورية تعكس إرادة نفطال في ترسيخ حوار دائم وبناء مع شركائها، والاستماع المباشر إلى انشغالات مهنيي النقل والعمل على معالجتها في إطار التشاور.

وأضاف شردود أن نفطال تولي أهمية كبيرة لعلاقتها التجارية مع مجمع “إيريس”، باعتباره شريكا استراتيجيا أسهم في دعم السوق الوطنية بعجلات مطاطية محلية تتميز بالجودة والتنافسية، مؤكدا أن المؤسستين عازمتان على الارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أعلى بما يساهم في تنظيم السوق الوطنية وتلبية احتياجات مهنيي النقل. كما أعلن عن إنشاء فريق عمل مشترك بين الطرفين يتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات، وتنسيق الجهود، واقتراح الحلول الكفيلة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق الأهداف المشتركة.

وفي هذا الإطار، كشف الرئيس المدير العام لنفطال أنه في إطار المناقصة الدولية الثانية التي سبق الإعلان عنها لاقتناء 3.5 مليون عجلة مطاطية، تم اختيار 13 متعاملا أجنبيا لتزويد السوق الوطنية بكميات إضافية معتبرة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن هذه العملية ستسمح بالقضاء على الندرة المسجلة وضمان تموين السوق بصفة منتظمة.

كما أعلن عن تدعيم شبكة توزيع العجلات المطاطية بإضافة 220 نقطة استلام جديدة عبر مختلف ولايات الوطن، لفائدة الزبائن الذين يقتنون العجلات عبر المنصة الرقميةe-mahata.naftal.dz ، موضحا أن هذه الخطوة سترفع قدرات التوزيع إلى 6000 عجلة يوميا، إلى جانب مراكز التوزيع المعتمدة حاليا، بما يسمح بتقريب الخدمة من المواطنين وتحسين انسيابية التموين عبر كامل التراب الوطني.

ومن جانبه، أكد نائب الرئيس المدير العام لمجمع “إيريس”، جمال قيدوم، أن الاجتماع يشكل فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء والاستجابة لانشغالات النقابات المهنية، معلنا التزام المجمع برفع الحصة المخصصة لنفطال من العجلات المطاطية الموجهة لفائدة مهنيي النقل وسائقي سيارات الأجرة، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد. كما شدد على مواصلة التعاون بين المؤسستين للتصدي للمضاربة والممارسات غير القانونية، والمساهمة في ضمان تموين السوق الوطنية في ظروف شفافة ومنظمة.

من جهتهم، ثمن ممثلو النقابات المهنية مستوى التعاون القائم مع نفطال، حيث أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، سيد علي آيت الحسين، أن الشركة تمكنت من الاستجابة لأكثر من 4000 طلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، معتبرا ذلك دليلا على حرصها على مرافقة مهنيي النقل والاستجابة لانشغالاتهم بفعالية.

بدوره، أشاد رئيس الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين، محمد بلال، بانفتاح نفطال على الحوار وحسن استجابتها لمطالب المهنيين، معربا عن أمله في مواصلة هذه الشراكة بنفس الروح الإيجابية بما يخدم مصالح مختلف الأطراف.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتشاور الدوري بين نفطال وشركائها، والاستماع إلى مختلف الانشغالات والاقتراحات المطروحة من طرف النقابات المهنية، بما يسمح بتطوير الخدمات المقدمة وتكييفها مع احتياجات مهنيي قطاع النقل، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الثقة والالتزام والمسؤولية المشتركة، مع تجديد نفطال التزامها بدعم شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية وترقية المنتج الوطني وخدمة زبائنها عبر مختلف ولايات البلاد.