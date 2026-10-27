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رياضة

المولودية تُعمّق جراح اتحاد بسكرة

الشروق أونلاين
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المولودية تُعمّق جراح اتحاد بسكرة
أرشيف

عمّقت مولودية الجزائر مساء الثلاثاء جراح اتحاد بسكرة، في آخر مباراة بِرسم الجولة السابعة من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

وفازت المولودية بِهدف لِصفر، في مباراة احتضن أطورها ملعب “شابي بوحفص” بِبسكرة، تحت إدارة حكم الساحة علاء بواب، وزميله في تقنية الفيديو فاتح حركات.

وسجّل هدف المولودية المهاجم سيريمان كوناتي في الدقيقة الـ 57، مفتتحا العدّاد في بطولة الموسم الحالي. لكنه يملك هدفا آخر في الرصيد، أمضاه في رابطة أبطال إفريقيا.

ولا يزال”العميد” لم يسقط بعد في فخ الخسارة، بينما لم يعثر الاتحاد بعد على مفتاح الفوز، مع تسجيله لِرابع هزيمة تواليا.

وأمست مولودية الجزائر تحوز 10 نقاط في المركز الـ 6، ويتذيّل اتحاد بسكرة لائحة الترتيب في المركز الـ 16 بِنُقطتَين.

وتبقى تنقص المولودية ثلاثة لقاءات، تأخّرت بِسبب انشغالها بِمسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

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