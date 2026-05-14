14 مؤسسة جزائرية تروج لمنتجاتها في معرض “TuttoFood” بميلانو

وزارة التجارة الخارجية
الجناح الجزائري في معرض “TuttoFood” بميلانو

تشارك 14 مؤسسة جزائرية متخصصة في إنتاج وتصدير المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية في فعاليات الصالون الدولي للتغذية “TuttoFood”، المنظم بمدينة ميلانو الإيطالية من 11 إلى 14 ماي الجاري، في إطار مساعي تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

وأوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها، أن الجناح الجزائري يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات الوطنية، تشمل الخضر والفواكه والتمور ومشتقاتها وزيت الزيتون والمشروبات ومنتجات غذائية أخرى، بهدف الترويج للإنتاج الوطني وتعزيز فرص التصدير.

وتركز المشاركة الجزائرية على إبراز جودة المنتجات المحلية ومدى احترامها للمعايير الدولية المعتمدة في مجالي الإنتاج والتغليف، إلى جانب عرض قدرات المؤسسات الوطنية في الابتكار وتطوير حلول التعبئة والتغليف الموجهة للأسواق الخارجية.

وأشار البيان إلى أن الجناح الجزائري يشهد إقبالاً من الزوار والمهنيين والمستوردين، حيث جرى تنظيم لقاءات مهنية واتصالات تجارية مع متعاملين اقتصاديين من عدة دول لبحث فرص الشراكة وتوسيع صادرات المنتجات الجزائرية نحو الأسواق الأوروبية والدولية.

وتندرج هذه المشاركة ضمن استراتيجية دعم تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز حضور المنتوج الجزائري في التظاهرات الاقتصادية الدولية المتخصصة.

