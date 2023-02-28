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اقتصاد

170 ألف عامل في قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر

الشروق أونلاين
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170 ألف عامل في قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر
أرشيف
الصناعات الغذائية

توظّف 31 ألف مؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر، نحو 170 ألف عامل، حسب ما كشفه وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الثلاثاء.

زغدار قال في كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، إن “نشاط هذه المؤسسات، سمح برفع مساهمة الصناعات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بنسبة 50 بالمائة”.

“ومع هذا التطوّر المحقق، لا يزال القطاع يلجأ إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد باستمرار”، يستدرك الوزير.

وقد حدّدت وزارة الصناعة 3 تحديات رئيسية يتعين رفعها في هذا القطاع، حسب الوزير، وهي:

  • التأهيل التكنولوجي للمؤسسات، وانفتاحها على الابتكار من أجل تحقيق الجودة والقدرة التنافسية،
  • وإنشاء إطار للتشاور فيما بين القطاعات،
  • وتثمين المواد الأولية الوطنية، وتصنيعها، بهدف تشجيع الاعتماد المحلي لأداة الإنتاج.
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