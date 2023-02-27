مشروع لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الجزائرية في التصدير

أطلق مركز التجارة الدولية بالتعاون مع وزارتي التجارة وترقية الصادرات والصناعة في الجزائر، مشروعا جديدا لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الجزائرية في التصدير نحو الخارج.

ويهدف هذا المشروع، حسب بيان لوزارة التجارة، إلى تقديم المرافقة التقنية للمؤسسات المستفيدة، من أجل تحسين قدرتها التنافسية الدولية وتنويع قاعدة صادراتها.

ويشمل المشروع دورات تدريبية في مجالات تسيير الجودة والتعبئة والتغليف، الإشهاد بالمطابقة، تسويق الصادرات، والمطابقة للمعايير المطلوبة من قبل الزبائن.

كما سيسمح المشروع بربط المؤسسات التي يتمّ اختيارها للاستفادة من المرافقة، بأسواق جديدة في أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط.

ودعت الوزارة المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا المشروع، إلى تقديم ترشّحها قبل 2 مارس المقبل، من خلال الرابط التالي: من هنا.