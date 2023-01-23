18 أسلوبا للتعامل مع التلاميذ المشاغبين في القسم

يجد الكثير من المعلمين صعوبة في التعامل مع التلاميذ المشاغبين في القسم، ما يؤدي إلى خروج الأمر عن السيطرة.

وقد يتطور الامر إلى أن يتجرأ بعض التلاميذ على زملائهم وحتى على المعلمين ويتسببون في أذيتهم، كما حدث مع الأستاذة ريحانة التي طُعنت في الظهر.

ومما لاشك فيه أن أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها المعلمون في إدارة الفصل الدراسي هو أنهم يأخذون السلوك غير المحترم على محمل شخصي.

فعندما تتفاعل بغضب أو حقد، فإنك تتسبب في استياء طلابك منك، مما يؤدي إلى المزيد من نفس السلوك غير المرغوب فيه.

كما أن اتخاذ سلوك التلميذ السيئ شخصيا يرسل رسالة إلى الطلاب مفادها أنه يمكنهم الضغط على الأزرار وتعطيل يومك إذا اختاروا ذلك، وفق موقع smartclassroommanagement.

لذلك يجب أن تختار الأساليب الصحيحة للتعامل مع التلاميذ المشاغبين في القسم حتى يمكنك أداء رسالتك بشكل لا يؤثر على رسالتك التربوية.

مشاكل يسببها التلاميذ المشاغبون

– يصرفون المعلم عن تقديم الدرسبالتركيز المطلوب

-يعطلون زملاءهم الراغبين في التعلم

– عدم شعور الأستاذ والتلاميذ بالأمان في ظل وجود مشاغبين داخل القسم

كيف تتعامل مع هؤلاء التلاميذ؟

– قم بإقران الطلاب الذين تربطهم علاقة خاصة ببعضهم البعض حتى يتمكنوا من مراقبة بعضهم ومنع حدوث المشاجرات بينهم.

– حافظ على الابتسامة على وجهك بغض النظر عما تمر به، لأنها تريح من حولك وتحسن مزاجك

– ناقش مع أولياء الأمور كيف يتصرف أطفالهم في المدرسة في أسرع وقت ممكن

فمن خلال نقل مخاوفك إلى أولياء الأمور، قد تكتشف أن شيئا ما خارج عن إرادتك تماما يؤثر على الطالب.

– أعطي تحذيرا للتلميذ المشاغب بأنه إذا فعل ذلك مرة أخرى، فسيتعين عليه الخروج من القسم، حسب ما نشره موقع classroommanagementexpert.

– كمدرّس، يجب أن تكون محترما للغاية في جميع تعاملاتك، واستعمل كلمات “من فضلك” و”شكرا” مع التلاميذ

– اكسب احترام طلابك من خلال القيام بالضبط بما تقول إنك ستفعله وجعل كلماتك متطابقة مع أفعالك.

-إذا طلبت من طلابك الحفاظ على طاولاتهم نظيفة ومرتبة، فيجب أن تفعل نفس الشيء مع مكتبك.

– توقف عن إخبار طلابك بالطريقة التي تتوقع منهم أن يتصرفوا بها، وبدلا من ذلك قدم نموذجا لما يبدو عليه الاحترام.

– يعتمد طلابك عليهم لإرشادهم، لذلك يجب أن تظل هادئا خلال حدوث بعض المناوشات في القسم لتستطيع السيطرة على الوضع.

– سلط الضوء على السلوك الإيجابي للتلميذ المشاغب وادعمه نفسيا ليتخلى عن شغبه ويتحول إلى تلميذ ناجح.

– اطلب من طلابك مساعدتك في كتابة قواعد للسلوك وتوقيع اتفاقية في بداية العام لجعلهم يشعرون بمسؤولية أكبر عند الالتزام بالمعايير العالية.

– يجب أن يفهم طلابك عواقب السلوك عندما لا يتبعون القواعد.

– تحدث بوضوح عن ضرورة التعامل بلطف مع الزملاء، واحترام المعلمين، والحفاظ على ممتلكات المؤسسة التربوية.

-امدح السلوك الجيد لتحفيز الطلاب لأنه سيرغبون في أن يكونوا في دائرة الممدوحين، مثلما أشار موقع smartclassroommanagement.

-لا يُنصح بترك فترة صمت وفراغ طويلة حتى لا يستغلها التلاميذ في إثارة الفوضى.

– ضرورة حفظ جميع أسماء التلاميذ ومناداتهم بها، خاصة المشاغبين منهم لما ذلك من أثر نفسي جيد

– تكليف التلميذ المشاغب بمهام للمساعدة في القسم ولو شكليا، وفق موقع edudzens.