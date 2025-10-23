-- -- -- / -- -- --
2000 سفينة و15 مليون طن.. أهداف طموحة لميناء الجزائر خلال 2025

كشف المدير العام لميناء الجزائر، عبد الحميد بوالعام، في تصريح لـ”الشروق نيوز”، عن تحقيق نتائج إيجابية في وتيرة النشاط بالميناء منذ تطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بالعمل بنظام 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأوضح بوالعام خلال مروره ضيفا عبر برنامج “ضيف المورنينغ” على الشروق نيوز أن الميناء عالج 1490 سفينة منذ بداية السنة، مع طموح لبلوغ 2000 سفينة قبل نهاية 2025.

وأشار إلى أن حجم البضائع المعالجة بلغ 10 ملايين طن منذ مطلع السنة الجارية، وتسعى المؤسسة إلى رفع الرقم إلى 15 مليون طن بنهاية السنة، في ظل التحسن المستمر في الأداء التشغيلي للميناء.

كما سجل ميناء الجزائر ارتفاعًا بنسبة 40 بالمئة في معالجة الحاويات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعمل المؤسسة على بلوغ مليون حاوية مع نهاية السنة، في إطار جهودها لتطوير قدراتها اللوجستية وتعزيز موقعها كمحور رئيسي في حركة التجارة البحرية الوطنية.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث أنه تم استيراد نحو 30 ألف مركبة منذ بداية السنة إلى غاية يوم أمس.

