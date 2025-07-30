23 مؤسسة “جامعية” خاصة مفتوحة أمام الناجحين الجدد

يمكن الالتحاق بها مقابل دفع الحقوق المالية للتكوين

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للناجحين في البكالوريا إمكانية التسجيل برسم السنة الجامعية 2025-2026، في مؤسسات التكوين العالي الخاصة المعتمدة البالغ عددها 23 مؤسسة.

ولا يشترط للالتحاق بمؤسسات التكوين العالي الخاصة التسجيل الأولي عبر المنصة الرقمية “بروغرس”، وإنما يستدعي الإطلاع على شروط التسجيل بالمؤسسات المعتمدة والمدونة عناوينها وتفاصيلها في المنشور التوجيهي الخاص بحاملي بكالوريا 2025، حيث تقدم هذه المؤسسات للناجحين فرصة الدراسة في عدة تخصّصات ضمن ميادين مختلفة، مقابل دفع مبالغ مالية تحدّدها كل مدرسة ضمن شروط الالتحاق.

اللغة الإنجليزية لدراسة تسيير فندقي وإطعام

وتبرز من بين المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر، التي تفتح المجال للناجحين في البكالوريا لدراسة تخصّص تسيير فندقي وإطعام، حيث يمكن لحاملي بكالوريا شعب: تسيير واقتصاد، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، آداب وفلسفة، لغات أجنبية التسجيل فيها ويتم الترتيب حسب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، ويشترط للمشاركة في الترتيب النجاح في الاختبار الكتابي ضمن مواد: (اللغة الإنجليزية، الثقافة العامة، المنطق التطبيقي) فضلا عن النجاح في مقابلة شفوية أمام لجنة القبول.

إدارة وذكاء الأعمال… تخصّصات المستقبل

وفي سياق آخر، يفتح معهد المناجمنت والتطوير( MDI) بالجزائر العاصمة أبوابه للراغبين في دراسة تخصّصي إدارة الأعمال وذكاء الأعمال، ضمن ميدان علوم اقتصادية وتسيير وعلوم تجارية، حيث يشترط للتسجيل فيه الحصول على بكالوريا في شعبة العلوم التجريبية أو الرياضيات أو تقني رياضي أو تسيير واقتصاد، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، بالإضافة إلى النجاح في مسابقة كتابية وأخرى شفوية.

وفي ميدان الحقوق والعلوم السياسية، تقدم ذات المدرسة للناجحين في بكالوريا جميع الشعب، ماعدا الفنون، فرصة التكوين في تخصّص قانون الأعمال، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع شرط النجاح في مسابقة كتابية وأخرى شفوية.

مقابلة شفوية لدراسة الأنظمة المعلوماتية

وإلى ذلك، تتيح المدرسة العليا للتكنولوجيا “البركة” للناجحين فرصة دراسة تخصّص أنظمة معلوماتية ضمن ميدان الرياضيات والإعلام الآلي، حيث يمكن لحاملي بكالوريا في شعب الرياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية الالتحاق بهذا التخصّص شريطة النجاح في مقابلة شفوية فيما يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

أما معهد المناجمنت بالجزائر، فيقدم هو الآخر تخصصين ضمن ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير وهما مناجمنت وتسويق، حيث يمكن لحاملي بكالوريا في شعب الرياضيات، العلوم التجريبية، تسيير واقتصاد، تقني رياضي التسجيل لدراسة إحدى التخصصين مع ضرورة النجاح في اختبار اللغة الإنجليزية للراغبين في الدراسة باللغة الإنجليزية ومراعاة المقاعد البيداغوجية المخصّصة لكل تخصص.

تخصّصات مختلفة في ميدان التسيير والتجارة

وفي سياق ذي صلة، يمكن لحاملي بكالوريا 2025 التسجيل في مؤسسة التكوين العالي الخاصة بمعهد التكوين في التأمينات والتسيير بالجزائر العاصمة، والتي تضمن تكوينات مختلفة في ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، حيث تعرض تخصصي فعل تجاري ومحاسبة ومالية لحاملي بكالوريا شعب: تسيير واقتصاد، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، فيما تقدم أيضا تخصص مهن المعلوماتية في ميدان الرياضيات والإعلام الآلي لفائدة حاملي بكالوريا علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي على أن يكون معدل البكالوريا 12 فما فوق مع النجاح في مقابلة شفوية.

إدارة الأعمال ومالية المؤسسة

ويقدم معهد إدارة الأعمال “أنسيم سوب” عدة تخصصات ضمن ميادين متنوعة، ومنها إدارة الأعمال والتسويق والمحاسبة ومالية المؤسسة المفتوحة لحاملي البكالوريا تسيير واقتصاد، رياضيات، علوم تجريبية، تقني رياضي ويحتسب الترتيب على أساس المعدل العام بالإضافة إلى النجاح في مقابلة شفوية مع لجنة القبول، كما تعرض ذات المؤسسة تخصص لغة إنجليزية الأعمال بنفس الشروط لجميع شعب البكالوريا ماعدا الفنون، وتخصصي هندسة نظم المعلومات والبرمجيات وأدوات الرياضيات لدعم اتخاذ القرار لجميع شعب البكالوريا ماعدا الفنون.

أما مدرسة إدارة الأعمال بتيزي وزو، فتقدّم هي الأخرى خيارات متنوعة للناجحين في البكالوريا منها مناجمنت الأعمال لشعب تسيير واقتصاد، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي وتخصص قانون المؤسسة والأعمال لجميع شعب البكالوريا وتخصصي نظم معلوماتية وأنظمة وشبكات لفائدة شعب علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي ويتم الترتب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وفي مدرسة التكوين في تقنيات التسيير، يوجد تخصصات إدارة أعمال الفنادق والسياحة، تجارة دولية، تسويق رقمي، مالية ومحاسبة، وهي متاحة لجميع الشعب ماعدا الفنون ويتم الترتيب حسب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

القياس البصري وبصريات الرؤية

وفي مجال البصريات، يوجد كل من المعهد العالي للقياس البصري وبصريات الرؤية بسطيف الذي يضمن الدراسة في تخصص قياس بصري لفائدة حاملي بكالوريا: رياضيات، تقني رياضي، كما يقدم المعهد العالي لقياس البصر بوهران تخصص بصريات، أما المدرسة العليا لمهن البناء بالجزائر العاصمة، فتقدم تخصصين وهما إعادة تأهيل الأصول العقارية والتحكم في المشاريع وتسيير المشاريع العقارية لفائدة حاملي بكالوريا: (رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية) ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

دبلوم بصريات وبرمجيات… الترتيب على أساس المعدل

ويقدم معهد البصريات في برج بوعريريج تخصص البصريات لفائدة حاملي بكالوريا شعب: الرياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية فيما يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وإلى ذلك، تعرض مدرسة إدارة الأعمال بالجزائر العاصمة (بيزناس سكول) تخصصات إدارة أعمال، مالية ومحاسبة، تسويق رقمي لفائدة حاملي بكالوريا: تسيير واقتصاد، رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية، وتخصص إعلام آلي (هندسة نظم المعلومات وبرمجيات) لحاملي بكالوريا رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

تطوير البرمجيات وتكنولوجيا “الواب”

وللراغبين في دراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة والرياضيات والتسيير، تتيح لهم المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا ذلك، حيث تقدم تخصصات إلكترونيك واتصالات سلكية ولاسلكية لحاملي بكالوريا: رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية، وتخصصات كيمياء صيدلانية وكيمياء تحليلية مع منح الأولوية للراضيات، العلوم التجريبية ثم تقني رياضي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع النجاح في مقابلة، وتقدم ذات المدرسة تخصصات أخرى لفائدة حاملي بكالوريا رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية وهي تطوير البرمجيات وتكنولوجيا الواب، أمن وإدارة أنظمة الشبكات وهندسة أنظمة المعلومات والبرمجيات وإعلام آلي وشبكات ضمن شعبة الإعلام الآلي، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه مع النجاح في مقابلة شفوية، وأن تكون علامة الرياضيات 10 فما فوق، وتخصصات إدارة إلكترونية وإستراتيجية رقمية وتجارة إلكترونية وتسويق رقمي ضمن ميدان علوم تسيير وتجارية، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه مع اجتياز مقابلة شفوية.

شهادات في نظم المعلوماتية و”أمن النظم”

أما المعهد العالي للعلوم، فيضمن تخصصات نظم معلوماتية (فرنسي- إنجليزي) وهندسة اتصالات وشبكات (فرنسي – إنجليزي) وأمن النظم المعلوماتية (فرنسي – إنجليزي) لحاملي بكالوريا رياضيات وتقني رياضي وعلوم تجريبية ويتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب، وتخصصات: اقتصاد وتسيير المؤسسات ومحاسبة وتجارة إلكترونية لفائدة جميع شعب البكالوريا ماعدا الفنون، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وتخصصات إرشاد وتوجيه (علوم التربية) وعلم النفس العيادي وقانون عام لفائدة جميع شعب البكالوريا حسب الأولويات ويتم الترتيب حسب معدل البكالوريا العام.

وللراغبين في دراسة تخصصات في التسيير والتجارة، يمكنهم ذلك من خلال التسجيل في كل من المعهد العالي للتجارة والتسيير بسطيف والمعهد العالي للتسيير بالجزائر العاصمة، حيث يقدمان عدة تخصصات منها: إدارة الأعمال والتسويق والمالية والمحاسبة وتسويق دولي وإدارة السياحة ومالية واتصال، ويمكن الإطلاع على شروط الالتحاق المدونة في المنشور التوجيهي وعبر الموقع الإلكتروني للمعهدين، فيما يضمن معهد البصريات بأولاد فايت تخصص قياس البصر.

الدراسة في تخصّصي الأنظمة الذاتية والأمن السيبراني

أما معهد التكنولوجيا “نوميديا”، فيضمن الدراسة في تخصصين وهما: الأنظمة الذاتية والبرامج المحيطة والمستقلة والمدمجة والبنية التحتية للشبكة والأمن السيبراني لفائدة شعب الرياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وفي المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا ببرج بوعريريج، يوجد تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهندسة نظم المعلومات والبرمجيات، وتخصص محاسبة ويتم الاحتساب على أساس المعدل العام للبكالوريا، وفي المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا “ابن رشد سوب”، تقدم تخصصي أنظمة معلوماتية وإدارة الأعمال، حيث يحتسب المعدل الموزون فضلا عن النجاح في مقابلة شفوية.

تخصّصات في اللغات واللسانيات لكل الشعب

وفي ميدان اللغات الأجنبية، يوجد المعهد العالي للآداب واللغات “الغفران” في غرداية، حيث يقترح عدة تخصصات لفائدة حاملي بكالوريا كل الشعب وهي: لسانيات عامة، أدب عربي، لسانيات أمازيغية، أدب أمازيغي، أنثروبولوجيا التراث الأمازيغي، لغة إنجليزية، لغة فرنسية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب باحتساب علامة مادة اللغات الأجنبية، وفي سياق ذي صلة، يقدم المعهد العالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية بغرداية تخصصات: علم النفس التربوي، الفقه وأصوله، أدب عربي لجميع شعب البكالوريا، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.