25 حالة غرق في الشواطئ والمجمعات المائية خلال أسبوع

سجّلت مصالح الحماية المدنية، 25 حالة وفاة غرقا، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 أوت، من بينها 22 حالة على مستوى شواطئ البحر.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول يوسف عبدات، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن “مصالح الحماية المدنية سجلت 25 حالة غرق خلال أسبوع”.

ويتعلق الأمر بـ 22 حالة على مستوى شواطئ البحر و3 حالات بالمجمعات المائية، حسب المتحدث نفسه.

وارتفع “عدد الأشخاص المتوفين غرقا منذ الفاتح جوان إلى 268 حالة، 199 منهم على مستوى الشواطئ و69 حالة في المجمعات المائية”.