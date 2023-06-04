27 مهمة للحراس الجدد في مراكز “البيام” و”البكالوريا”

إلزامية رفع "تقرير الغش" وحجز الوسائل

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المهام الـ27، والتي ستوكل للأساتذة الحراس المبتدئين، خاصة فئة المدمجين مؤخرا بأمرية رئاسية، وذلك بغية ضمان السير الحسن لامتحاني شهادتي البيام والبكالوريا، خاصة في جانب حراسة المترشحين، إذ تم توضيح كيفيات وشروط التعامل مع حالات الغش في قاعات الامتحان بدقة.

وأفادت مصادر “الشروق”، بأنه نظرا لارتفاع عدد الأساتذة المدمجين مؤخرا بأمرية رئاسية بتاريخ 11 ديسمبر 2022، والبالغ عددهم 62 ألف أستاذ، وكونهم لا يتوفرون على الخبرة الكافية والكفاءة اللازمة في التحكم الجيد في مجال تسيير الامتحانات المدرسية الرسمية، فقد ضبطت مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة وأفرجت عن حزمة تعليمات وتوجيهات يجب عليهم التقيد بتنفيذها على أرض الميدان دون تقصير، لضمان السير للحراسة، خاصة أنهم ستمنح لهم فرصة الاحتكاك بزملائهم الأساتذة القدامى، مما سيكسبهم مهارات وتجارب بالممارسة الميدانية.

وجوب التعامل بهدوء مع المترشحين عند التفتيش

وأضافت مصادرنا أن الأساتذة الحراس المبتدئين، سيتكفلون بتنفيذ 27 مهمة على أرض الميدان، في أول تجربة حراسة لهم في امتحان شهادة التعليم المتوسط، وتتضمن حزمة من الإجراءات المسموح بها والممنوعة طيلة فترة الإجراء والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام، إذ سيقومون وجوبا بمراقبة جلوس المترشح في الطاولة في جهة ومكان لصق القصاصة في الجهة الأخرى، إلى جانب التأكد من جلوس المترشحين حسب “مخطط الجلوس” ساري العمل به، بالإضافة إلى انخراطهم في مسعى تنبيه المترشحين بتسليم الكتب والكراريس عند مدخل مركز الإجراء بشكل يومي.

وبالإضافة إلى القيام بمرافقة المترشح إلى دورة المياه والعيادة إلا برخصة كتابية، إلى جانب الحرص على تفتيش الممتحن تفتيشا دقيقا وبهدوء، علاوة على التأكد من هوية المترشح بالاطلاع على الاستدعاء وبطاقة الهوية والقصاصة وورقة الإجابة بلطف وبأسلوب مرن.

الممنوعات السبعة على المترشحين والحراس

وبخصوص الممنوعات، أكدت نفس المصادر على أن الحراس المبتدئين مطالبون وجوبا بمنع أي مترشح من تغيير مكانه، بالإضافة إلى منع خروج الممتحن من القاعة إلا بعد مرور نصف وقت الاختبار، إلى جانب الامتناع عن قراءة نص الاختبار أو الإجابة على استفسار المترشح، فضلا عن منع التدخين بقاعات الامتحان، علاوة على عدم الوقوف أو التواجد أمام باب القاعة وعدم الانشغال بقراءة الجرائد والكتب وكذا الامتناع من الوقوف أمام المترشح.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الحراس مدعوون أيضا إلى القيام بتوزيع أوراق الإجابات والمسودات قبل بداية الاختبار، إلى جانب التأكد من أن أوراق الإجابات والمسودات من ألوان مختلفة، بالإضافة إلى إعلام المترشحين قبل نصف ساعة في نهاية الوقت الرسمي، علاوة على الحرص على التوقيع على أوراق إجابات كل الممتحنين وتسليمها من مكان جلوس المعنيين.

وبخصوص الإعفاءات، لفتت مصادرنا إلى أن الحارس المبتدئ يعفى من الحراسة في يوم مادته ويعفى أيضا كل من له قريب أخ أو ابن أو زوج، وهو نفس الإجراء ساري المفعول على الحراس القدامى، في حين هو ملزم بترك هاتفه النقال في مكتب رئيس مركز الإجراء.

وفي نهاية كل اختبار، أوضحت مصادرنا أن الحراس مطالبون بملء محضر سير الاختبار، إلى جانب التأكد من أن عدد أوراق الإجابة بعدد المسجلين بمن فيهم الغائبون، بالإضافة إلى التحقق من كتابة كل البيانات في ورقة الإجابة مع توقيع المترشح، مع إلزامية تسليم أوراق الإجابة إلى أمانة المركز مرتبة تصاعديا مع محضر سير الاختبار.

هذه كيفيات التعامل مع الغشاشين في “البيام” و”البكالوريا”

وأما في حال حدوث غش في قاعة الامتحان، شددت مصادرنا على أن الأستاذ الحارس مطالب بالتصرف بحكمة ورزانة، من خلال القيام مباشرة بتحرير “تقرير الغش” يختم وجوبا من طرف رئيس مركز الإجراء، مع إلزامية جمع الوثائق والوسائل المستعملة في الغش، والتي ترسل إلى مراكز التجميع للإغفال ثم يتم تسليمها إلى مراكز التصحيح في أظرفة خاصة محكمة الغلق، وبالتالي فإنه لا يعتبر غشا ما لم يرفق بتقرير مفصل، على أن يتم الترخيص للمترشح المتورط في الغش باستعادة الوسيلة المستخدمة في الغش، من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك بعد صدور قرار إقصائه من الامتحان لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

كما سيكون الحراس ملزمين بتكوين ملف مالي، لكي يتسنى لهم الحصول على مستحقاتهم المالية نظير تجنيدهم بتسخيرات، لتأطير امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا في الآجال المحددة دون تأخير، ويضم استمارة معلومات تسلم لهم في المركز، صكا بريديا وكشف راتب.