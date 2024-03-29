3 أندية تبلغ ربع نهائي كأس الجزائر

لُعبت سهرة الجمعة ثلاث مقابلات، بِرسم الدور ثمن النّهائي لِمُنافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وفاز شباب بلوزداد بِثنائية نظيفة على الزّائر أولمبيك أقبو، عِلما أن الشباب نشّط نهائي الموسم الماضي، بينما يتصدّر الأولمبيك لائحة ترتيب القسم الثاني، فوج “وسط- شرق”.

وبِالنّتيجة ذاتها، عبر شباب قسنطينة إلى ربع النّهائي، بعد اجتيازه عقبة المُضيّف اتحاد عنابة.

وحجز نصر حسين داي بِدوره مقعدا في ربع النّهائي، بعد فوزه بِواقع ركلات الترجيح (8-9) على المُضيّف ترجي مستغانم. وعقب انتهاء المباراة في الوقتَين الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (1-1).

وتُجرى باقي لقاءات ثمن نهائي كأس الجمهورية هذا السبت.