3 اتفاقيات لتعزيز البحث العلمي والابتكار في قطاع تحلية المياه

أشرف وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، رفقة وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي، الاثنين، على مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، وعدد من المؤسسات والهيئات الوطنية المرجعية، بهدف دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التنمية المستدامة والأمن المائي في الجزائر.

وأكد عرقاب، خلال مراسم التوقيع التي احتضنها مقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، أن هذه الاتفاقيات تجسد إرادة مشتركة لتكريس التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والبيئي، مشيراً إلى أن الجزائر تبنت، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، رؤية استراتيجية واضحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030، ترتكز على تنويع مصادر التزويد بالمياه وتعزيز الاعتماد على الموارد غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر.

وأوضح الوزير أن الجزائر تمتلك حالياً طاقة إنتاجية إجمالية تقارب 3.85 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، ما يسمح بتغطية نحو 42 بالمائة من احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب، مع مواصلة الجهود لرفع هذه النسبة إلى 60 بالمائة في آفاق سنة 2030.

وأضاف أن قطاع المحروقات اضطلع بدور محوري في تجسيد هذه الرؤية الوطنية من خلال مجمع سوناطراك وفروعه، وعلى رأسها الشركة الجزائرية لتحلية المياه، التي سخرت خبرتها الصناعية والهندسية والتكنولوجية لخدمة هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكداً أن الاتفاقيات الجديدة تؤسس لمرحلة قائمة على المعرفة والابتكار والبحث العلمي لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة وتعزيز الرصد البيئي وتكوين الكفاءات الوطنية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية تعاون مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لتطوير التعاون في مجالات الرصد البيئي والتنمية المستدامة وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة، واتفاقية مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتشجيع مشاريع البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الابتكار التكنولوجي ودعم نقل المعارف والخبرات، لاسيما في مجال تثمين الأملاح والمواد المعدنية الناتجة عن عمليات التحلية، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع جامعة قاصدي مرباح بورقلة لتوطيد العلاقات بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية من خلال التكوين والتأطير والبحث التشاركي وتنمية الكفاءات الوطنية.

وشهدت مراسم التوقيع حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومدير جامعة قاصدي مرباح بورقلة، إلى جانب إطارات من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.

وأكد وزير الدولة أن مجمع سوناطراك يضع البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي في صلب استراتيجيته المستقبلية، انطلاقاً من قناعته بأن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية يمر عبر الاستثمار في المعرفة وتشجيع الكفاءات الوطنية وتوطيد التعاون بين المؤسسة الاقتصادية ومراكز البحث والجامعات.

من جهته، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعكس التزام المجمع بالمساهمة الفاعلة في بناء منظومة وطنية قائمة على التميز والابتكار والتنمية المستدامة، وتعزيز مكانته كفاعل رئيسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن المائي للبلاد.

واختتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات المياه والبيئة والبحث العلمي، بما يسهم في خلق قيمة مضافة ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والعلمية والبيئية في الجزائر.