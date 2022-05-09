3 سنوات حبسا للمتهم بالإساءة إلى الرسول الكريم بتبسة

منشوراته أثارت احتجاجات وسط سكان المنطقة

قضت، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، محكمة الجنح بالشريعة، بولاية تبسة، بإدانة المتهم بالإساءة إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- بتهمة ارتكاب جنحة الإساءة إلى الرسول الكريم والاستهزاء بالمعلوم من الدين، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا، منها سنة غير نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة 10 ملايين سنتيم.

المتهم الذي يعمل موظفا ببلدية الشريعة في ولاية تبسة، تمت متابعته في هذه القضية بعد الكتابات المتعددة له، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، من خلال سرد أحاديث وأقوال مكذوبة عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- والطعن في شخصه، وكذا الصحابة- رضوان الله عليهم-، ثم التعليق عليها باستهزاء، ما حرك مشاعر المواطنين وخلق موجة من الاحتجاج والتذمر بمدينة الشريعة، ومختلف بلديات الولاية، إلى أن قرر أبناء المنطقة التجمهر يوم الجمعة في حركة احتجاجية أمام مقر الدائرة بوسط المدينة، مطالبين الجهات القضائية بمعاقبة المتجني على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعلى الإسلام عموما.

وأخذت القضية أبعادا أخرى، بعدما لقيت صدى كبيرا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وامتدت تداعياتها إلى مختلف أرجاء الولاية. وقد تم توقيف المتهم من طرف عناصر أمن دائرة الشريعة وتقديمه أمام وكيل الجمهورية، الذي تسلم عريضة عليها 600 توقيع، من طرف ممثلي السكان، وبعد الاطلاع على مختلف التهم، وتصريحات المتهم، تم إحالته أمام قاضي جلسة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، أين تمت محاكمته وإصدار حكم ضده يقضي بإدانته بالتهم المنسوبة إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا.