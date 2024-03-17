3 مقابلات قويّة في كأس الجزائر

تصدّرت ثلاث مقابلات لائحة مواجهات ثمن نهائي كأس الجزائر لِكرة القدم، بعد سحب القرعة.

وسحب اتحاد الكرة الجزائري قرعتَي ثمن وربع النّهائيَين سهرة الأحد، بِمقرّ التلفزيون العمومي.

وأسفرت القرعة عن إجراء مقابلتَين بين أندية تنتمي إلى حظيرة النّخبة، وتجمع أولاها بين اتحاد خنشلة ومولودية الجزائر.

وتتصدّر المولودية لائحة الترتيب في بطولة القسم الوطني الأوّل، بعد مرور 20 جولة. ويشغل اتحاد خنشلة الرّتبة التاسعة.

وفي الجولة العاشرة من عمر البطولة للموسم الجاري، فازت مولودية الجزائر بِميدانها (3-0) على اتحاد خنشلة.

ويحوز “العميد” 8 كؤوس في أعلى الجدول، رفقة اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد ووفاق سطيف. بينما كانت محطّة ثمن النهائي أفضل نتيجة لِاتحاد خنشلة.

أمّا المباراة الثانية القويّة، فتجمع بين اتحاد بسكرة ومولودية وهران.

ويشغل الاتحاد المركز الـ 7 في لائحة ترتيب البطولة، ويتموقع فريق “الحمراوة” في المركز الـ 15 وقبل الأخير.

وفي الجولة العاشرة من عمر البطولة، فاز اتحاد بسكرة بِوهران على المولودية المحلّية، بِهدف لِصفر.

وتملك مولودية وهران 4 كؤوس، بينما كان الدور ربع النّهائي أفضل نتيجة للبساكرة.

وبِخصوص المباراة الثالثة الواعدة بِالإثارة، فسيكون مقرّها بِشرق البلاد، وتجمع بين اتحاد عنابة وشباب قسنطينة، وذكريات سليم العايب وداود حرنان ونور الدين بونعاس (الشباب/ الأخير فاز مع المنتخب الوطني بِكأس إفريقيا 1990 بِزي “الموك”، وحاز لقب البطولة 1997 مع “السنافر”)، وعبد الحفيظ جغال وشريف قطاي وبوجمعة العمري (الاتحاد).

ويلعب شباب بلوزداد مع أولمبيك أقبو، عِلما أن الشباب خسر نهائي الطبعة الماضية، ويتصدّر الأولمبيك جدول ترتيب بطولة القسم الثاني فوج “وسط- شرق.

وتُجرى لقاءات ثمن نهائي الكأس في الـ 29 والـ 30 من مارس الحالي، بِملاعب الأندية المذكورة في الأوّل.