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اقتصاد

30 رجل أعمال جزائري على مائدة حوار “الميديف” الفرنسي!

إيمان كيموش
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30 رجل أعمال جزائري على مائدة حوار “الميديف” الفرنسي!

يشارك 30 عضوا من الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بداية من اليوم، في الجامعة الصيفية لحركة مؤسسات فرنسا أو تنظيم “الميديف” وهو أكبر تجمع لرجال الأعمال هناك، بعد تلقيهم دعوة رسمية من المؤسسات الفرنسية، حيث يرتقب أن يتطرق الوفد الجزائري إلى ملفات هامة ضمن عدة موائد مستديرة تتصدرها الرقمنة والصناعة الغذائية والطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة.

وحسب بيان للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، تلقت “الشروق نسخة عنه، فإنّ هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة تجمع متعاملين من عدة دول، وأزيد من 4500 مشارك ينشطون في قطاعات المالية والبنوك، الرقمنة والبيئة.

وسيتناولون عددا من الإشكاليات الاقتصادية، على غرار كيفية بناء عمل مشترك ومتناسق، وما هي القطاعات المفتاحية، حيث يشكل التعاون أولوية، وكيف يمكن تثمين الاقتصاديات بطريقة أحسن.

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