4 وفيات و42 جريحًا في اصطدام حافلة بشاحنة في تيميمون

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 42 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم السبت، إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين، كانت تؤمن خط باتنة – أدرار مرورا بتيميمون، بشاحنة على الطريق الوطني رقم 51.

ووقع الحادث على الساعة 05:54، على مشارف مقر ولاية تيميمون بنحو 10 كيلومترات، في اتجاه قرية “أمڨيدن”، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية فور وقوعه، وسخرت للعملية شاحنتي إنقاذ وثلاث سيارات إسعاف، فيما تواصلت عمليات الإنقاذ والإجلاء ونقل المصابين إلى المستشفى.

وأسفر الحادث، وفق آخر المعطيات، عن وفاة أربعة مسافرين بعين المكان، فيما أُصيب 42 من ركاب الحافلة بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلوا إلى المؤسسة الاستشفائية المركزية “الهاشمي أمحمد” بواسطة إسعافات الحماية المدنية.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت في حصيلة أولية أن الحادث، الذي وقع على الساعة 05:54 صباحًا، خلّف 3 وفيات و20 مصابًا، مؤكدةً تواصل عمليات الإنقاذ والإجلاء إلى المستشفى.

وسخرت مصالح الحماية المدنية للعملية شاحنتي إنقاذ وثلاث سيارات إسعاف للتكفل بالضحايا والمصابين.

وتنقل والي ولاية تيميمون، مرفوقًا بممثلي السلطات المحلية والأمنية، إلى موقع الحادث، لمتابعة عملية التكفل بالضحايا والمصابين، والوقوف على سير عمليات الإنقاذ، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.