400 طلب تسجيل في منصة المصدرين الجزائريين

في إطار دعم الصادرات خارج المحروقات.. "ألجكس" تعلن:

كشفت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، أنها تلقت خلال سنة 2022 قرابة 400 طلب للتسجيل في منصة “المصدرون الجزائريون” للتعريف بمنتجاتهم في الخارج وعقد شراكات مع متعاملين أجانب.

وحسب حصيلة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، قامت الوكالة بتطوير المنصة الرقمية “المصدرون الجزائريون”ALGERIA EXPORTERS التي تتيح للمصدرين الجزائريين التعريف بشركاتهم والترويج لمنتجاتهم مع خلق فرص أعمال مع المتعاملين الأجانب، حيث تم تسجيل 183 مصدر في المنصة، وفق حصيلة الوكالة التي أفادت أنه تم كذلك “تلقي 400 طلب للتسجيل في هذه المنصة خلال سنة 2022” يضيف المصدر ذاته.

كما نظمت الوكالة وأطرت المشاركة الجزائرية في معارض عامة ومتخصصة أقيمت بالخارج بكل من فرنسا والسنغال وروسيا وتركيا بالإضافة إلى تنظيم عدد من التظاهرات المماثلة على المستوى الوطني كمعرض الجزائر للتصدير بقصر المعارض بالعاصمة وتظاهرة أسيهار بتمنراست وكذا اليوم الدراسي حول تصدير التمور في مقر الوكالة، ناهيك عن تعزيز التعاون مع وكالات دعم التصدير عبر عدة دول عبر العالم.

وعلاوة على الجهود المبذولة للتعريف بمختلف التدابير والتسهيلات لرامية لترقية الصادرات خارج المحروقات عبر التراب الوطني، ساهمت الوكالة في التحضير لمشروع فتح خط النقل البحري “الجزائر-نواكشوط-داکار” وأبرمت عددا من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع هيئات مماثلة بالخارج، توطيدا لعلاقات الشراكة والتعاون الدولي، وفق ما جاء في حصيلة لهذه الهيئة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وبخصوص إجراءات دعم ومرافقة المصدرين الجزائريين للولوج للأسواق الخارجية، تم سنة 2022 استقبال على مستوى “دار المصدر” بمقر الوكالة أكثر من 1580 متعامل اقتصادي ومصدر تم توجيههم ومرافقتهم في عملية التصدير مع إعلام وارشاد المتعاملين عبر تقنية التواصل المرئي VisioExport.

كما تم على مستوى الوكالة، في 2022، إعداد محضر يتضمن جملة من الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بمواجهة العراقيل التي تواجه تصدير التمور جزائرية لبعض الأسواق الدولية من خلال اتخاذ إجراءات استعجالية فورية وأخرى على المدى المتوسط.