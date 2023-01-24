5 إجراءات جديدة لفائدة الحجاج والمعتمرين الجزائريين (فيديو)

أسفر اللقاء الذي عقد بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير الحج والعمرة السعودي عن 5 إجراءات جديدة لفائدة الحجاج والمعتمرين.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية فقد استقبل يوسف بلمهدي، الاثنين، نظيره توفيق بن فوزان الربيعة بخصوص موسم الحج 2023.

وتطرق الطرفان في جلسة العمل التي جرت بالجزائر العاصمة إلى أهم الخدمات والتسهيلات لهذا الموسم.

وفي هذا الصدد، رحب بلمهدي بتعاون السلطات السعودية مع الجزائر لتسهيل الإجراءات للحجاج الجزائريين”.

كما أشاد بالعلاقات “القوية” بين البلدين الشقيقين.

وهذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها وزير الحج والعمرة إلى الجزائر مرفوقا بوفد هام، من شأنها الإسهام في تطوير الخدمات لضيوف الرحمان، حسب بلمهدي.

لا سيما في ظل وجود” تسهيلات كثيرة” سيتم تجسيدها بعد زيارة الوفد التحضيري إلى السعودية.

وأكد أن الوزارة تسعى من خلال ديوان الحج والعمرة “للعمل الممنهج لإزالة العقبات ورفع التحديات

وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات وأفضل تكفل بالحاج الجزائري.

من جانبه، أشاد الوزير السعودي بهذا اللقاء الذي اعتبره “مثمرا”.

وأشار إلى التسهيلات التي وفرتها بلاده لتمكين ضيوف الرحمان من آداء مناسك الحج والعمرة، في ظروف جيدة.

5 إجراءات جديدة

ومن بين هذه الإجراءات، إطلاق مبادرتين قصد تخفيض تكاليف الحج والعمرة.

تتمثل الأولى حسب الربيعة في فتح المنافسة بين شركات مقدمي خدمات الحج، والرفع من جودة الخدمات في البقاع المقدسة.

أما الإجراء الثاني فيتمثل في تخفيض مبلغ تأمين المعتمرين بنسبة 63 بالمئة والحجاج بنسبة 73 بالمائة مع استمرار تقديم الخدمات الصحية المتميزة كما كانت عليه من قبل”.

كما ذكر بالخدمات الإضافية المقدمة للحجاج على غرار تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يوما، لافتا أنها حاليا إلكترونية تصدر في أقل من 24 ساعة.

وأضاف أن بلاده أتاحت أيضا الفرصة لكافة أنواع التأشيرات لآداء مناسك العمرة سواء كانت التأشيرة للسياحة أو الزيارة.

كما يمكن للحاصل على تأشيرة العمرة بزيارة أي مدينة وأي مواقع في المملكة، مشيرا إلى إلغاء مرافقة المحرم بالنسبة للمرأة.

كما تم إطلاق منصة نسك لتسهيل إجراءات القدوم لمكة والمدينة المنورة واختيار خدمات النقل والسكن وحجز الطيران من خلالها.