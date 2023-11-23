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رياضة

5 عمالقة يتنافسون لِانتداب آيت نوري

علي بهلولي
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5 عمالقة يتنافسون لِانتداب آيت نوري
ح.م

تتنافس خمسة أندية أوروبية عملاقة، في مضمار انتداب اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ويُراقب مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي اللاعب آيت نوري عن كثب، على أمل انتدابه في المستقبل القريب. يقول الموقع الإنجليزي “90 دقيقة” في تقرير بِهذا الشّأن نشره، الخميس. الذي أضاف أن إدارة “البلوز” دوّنت اسم آيت نوري، في قائمة مُصغّرة للاعبين الذين تتحمّس لِجلبهم.

وفضلا عن تشيلسي، تتنافس أربعة أندية أخرى عملاقة للاستفادة من خدمات مدافع “الخضر”، وهي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيَين، وجوفانتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان. استنادا إلى تقرير آخر نشره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو” مساء الخميس.

وتبلغ القيمة المالية الحالية في سوق الانتقالات لِريان آيت نوري، رقم 25 مليون أورو.

ويُشرف على إدارة أعمال ريان آيت نوري وكيل اللاعبين البرتغالي الشهير خورخي مينديز، الذي يتعاقد أيضا مع مواطنيه: اللاعبَين برناردو سيلفا وجواو فيلكس، والمدرب جوزي مورينيو، وغيرهم.

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