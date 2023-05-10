5 قتلى في هجوم قرب كنيس الغريبة اليهودي بتونس

الهجوم نفذه عنصر أمن والسلطات تنفي تأثيره على النشاط السياحي

خلف اعتداء مسلح نفسه رجل امن تونسي بمدينة جربة جنوب البلاد، مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أمنيين، فيما قُتل المعتدي خلال تبادل في إطلاق النار، ونفت السلطات أي تأثير للحادث على توافد السياح في منطقة تُعد رافدا أساسيا للسياحة في البلاد، خاصة وأنه تزامن مع بداية حج اليهود إلى كنيس الغريبة المشهور.

ووقع الحادث مساء الثلاثاء، حيث قام عنصر عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني –جهاز امني يتبع وزارة الداخلية- على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة اليهودي، وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا، وقامت بتطويق المعبد وتأمين جميع المتواجدين داخله وخارجهُ.

وأسفرت العمليّة عن مقتل 3 أمنيين، إضافة اثنين من الزائرين وهما يهودي من جنسية تونسية وابنه عمه من جنسية فرنسية، وإصابة عدد من الأشخاص بجُرُوح مُتفاوتة وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج. وأكدت وسائل الإعلام المحلية، أنه ساعات قليلة بعد العملية الجبانة، استقرّ الوضع في الجزيرة وفي محيط معبد الغريبة الذي شهد الحادثة حيث تدخّلت الوحدات الأمنية في وقت قياسي وأحاطت بالزوّار الذين تم تأمين نقلهم مباشرة بعد العملية في اتّجاه عدد من النزل والفنادق، على متن حافلات. وقالت وزارة الخارجية التونسية إنّ “الوحدات الأمنية تصدّت ببسالة للعملية وسيطرت على الوضع بكل اقتدار ومثاليّة”.

وعقب الحادث، عٌقدت جلسة للجنة المتابعة لأحداث جربة تحت إشراف معز بلحسين وزير السياحة وبحضور والي مدنين ومهنيين في القطاع السياحي والأمن، وأكد وزير السياحة في كلمته أن الرحلات والحجوزات للموسم السياحي بجربة متواصلة ولم تسجّل أي عملية إلغاء، مضيفا أن تونس تبقى متماسكة.

ومن جهته، أكّد والي مدنين عودة الحركيّة بصورة طبيعية داخل الجزيرة متوجّها بالشكر إلى كل الأسلاك الأمنية على دورها في تأمين كامل جربة. أما رئيس الجامعة الجهوية للنزل جلال الهنشيري فقد أكد تواصل استعدادات كل النزل للموسم السياحي، نافيا وجود أي إلغاء للحجوزات الوجهة السياحية جربة. وبعد الاجتماع قام وزير السياحة بجولة في مجموعة من الوحدات السياحية بجزيرة جربة. وقال جلال الهنشري رئيس الجامعة التونسية للنزل لاذاعة موزاييك التونسية، إن “العملية التي شهدتها جزيرة جربة لن تؤثر على الموسم السياحي في الجهة”، نافيا نفيا قطعيا إلغاء أي حجوزات في الجهة. وأضاف: ”رغم أن العملية وقعت في وقت شهدت فيه زيارة الغريبة نجاحا استثنائيا على جميع المستويات… لكنها لن تؤثر على الموسم السياحي في جربة…وكل بلدان العالم معرّضة لوقوع مثل هذه الحوادث”.

وشدّد على أن الموسم السياحي في جربة سيكون استثنائيا وعلى أنّ تونس ستواصل العمل وستستقبل السياح، ”لأنها عاشت أحداثا أصعب ولم تستسلم ولن تسقط”، وفق قوله.