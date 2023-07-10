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5 مدن جزائرية في قائمة الأكثر حرارة في العالم

الشروق أونلاين
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5 مدن جزائرية في قائمة الأكثر حرارة في العالم
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ارتفاع درجات الحرارة

سجّلت 5 مدن في جنوب الجزائر درجات حرارة قياسية يوم الإثنين، صنّفت بين الأعلى حول العالم، حسب ما رصده موقع “إلدورادو ويذر” المتخصّص.

فقد جاءت كل من أدرار، بسكرة، تقرت، ورقلة، والوادي في قائمة أكثر المناطق الحضرية حرارة على سطح الأرض، بعد تسجيلها درجات حرارة تتراوح بين 47.2 و48.3 درجة مئوية.

وسجّلت مدينة برج باجي مختار في أقصى جنوبي الجزائر، واحدة من أعلى درجات الحرارة في العالم يوم الأحد 25 جوان الماضي.

فحسب ما رصده الموقع ذاته، فقد بلغت درجة الحرارة في المدينة الصحراوية 46.2 درجة مئوية، إلى غاية الثالثة 15:00 من زوال اليوم.

ويأتي هذا الرقم في المركز الخامس عشر في قائمة المناطق الحضرية الأكثر حرارة عبر العالم، وفق المصدر.

وحلّ مطار الكويت الدولي في المرتبة الأولى عالميا بعد وصول درجة الحرارة هناك إلى 48 درجة مئوية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة نوكوندي في باكستان.

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